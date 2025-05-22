البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة في ثالث اجتماعات 2025

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة

ويأتي قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، وفقا لتوقعات خبراء الاقتصاد وأسواق المال، في ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.

البنك المركزي المصري

أسباب ارتفاع التضخم في أبريل

وكان البنك المركزي، قد كشف أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر بشكل طفيف في أبريل مسجلا 13.9% مقابل 13.6% في مارس 2025، فعلي الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا والتى شملت البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز والتى أعلنت عنها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في 11 أبريل 2025، لا تزال الضغوط التضخمية محدودة نسبيا مدعومة بالانخفاض في أسعار السلع الغذائية.



وأوضح البنك المركزي في تحليل التضخم أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 10.4% في أبريل 2025، مقابل 9.4% في مارس 2025، وهو ما يعكس الزيادة الطفيفة في المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل 1.2% في أبريل 2025، مقابل 0.9% في مارس 2025 و0.3% في أبريل 2024.

آخر قرارات البنك المركزي المصري

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس 17 أبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

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