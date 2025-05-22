الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة في ثالث اجتماعات 2025

البنك المركزي يقرر
البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

 

البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة

ويأتي قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، وفقا لتوقعات خبراء الاقتصاد وأسواق المال، في ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أسباب ارتفاع التضخم في أبريل

وكان البنك المركزي، قد كشف أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر بشكل طفيف في أبريل مسجلا 13.9% مقابل 13.6% في مارس 2025، فعلي الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا والتى شملت البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز والتى أعلنت عنها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في 11 أبريل 2025، لا تزال الضغوط التضخمية محدودة نسبيا مدعومة بالانخفاض في أسعار السلع الغذائية.


وأوضح البنك المركزي في تحليل التضخم أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 10.4% في أبريل 2025، مقابل 9.4% في مارس 2025، وهو ما يعكس الزيادة الطفيفة في المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل 1.2% في أبريل 2025، مقابل 0.9% في مارس 2025 و0.3% في أبريل 2024.

قبل اجتماع البنك المركزي اليوم، كيف يؤثر قرار الفائدة على الاقتصاد المصري؟

الأسواق تترقب اجتماع البنك المركزي لحسم الفائدة للمرة الثالثة في 2025

آخر قرارات البنك المركزي المصري

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس 17 أبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي اخر قرارات البنك المركزي

مواد متعلقة

قبل اجتماع البنك المركزي اليوم، كيف يؤثر قرار الفائدة على الاقتصاد المصري؟

الأسواق تترقب اجتماع البنك المركزي لحسم الفائدة للمرة الثالثة في 2025

تأثيره كبير، السيناريو الأقرب لقرار لجنة السياسة النقدية غدا بشأن أسعار الفائدة

الأكثر قراءة

تفاصيل بيان البنك المركزي بعد خفض الفائدة

رحيل آدم يهز بني سويف، قصة طفل ولد بنصف قلب ولم تنجده صرخات والده بقطار الصعيد (فيديو وصور)

البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة في ثالث اجتماعات 2025

مصير شهادات الادخار بعد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة

البحوث الفلكية: منطقة البحر المتوسط نشطة زلزاليا ومن المتوقع تسجيل هزات أخرى

السيسي يوجه بمحاسبة المتسببين في مشكلة غش البنزين الأخيرة وعدم تكرارها

الاتفاق تم، لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي على أبواب الزمالك

وزير العمل يعلن توفير فرص عمل في مشروع محطة الضبعة النووية

خدمات

المزيد

تصل لـ 500 جنيه، أسعار اللحمة اليوم الخميس في السلاسل الغذائية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 22-5-2025 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الخميس 22 مايو 2025 في الأسواق

بعد موجة الارتفاعات، آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة

المزيد

انفوجراف

يجب إنهاء مرحلة الكلام.. رسائل شيخ الأزهر إلى دول العالم لإنقاذ أهالي غزة من جرائم الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لو مرحتش الحج السنادي، الأزهر يكشف عن بشرى سارة لغير القادرين (فيديو)

تفسير رؤية العقرب في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

دعاء ليلة الجمعة للنجاح والفلاح في الحياة

المزيد
الجريدة الرسمية