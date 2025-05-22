خبير مصرفي يكشف أهداف المركزي من خفض أسعار الفائدة 1%

خفض أسعار الفائدة، كشف طارق متولي، الخبير المصرفي، رأيه في قرار لجنة السياسة النقدي بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مجددًا بنسبة 1%.

التعافي الاقتصادي وتراجع الضغوط التضخمية

وقال “متولي” خلال تصريحات تليفزيونية: إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يعكس تراجع الضغوط التضخمية ويدعم التعافي الاقتصادي.

دعم النمو والاستثمار المحلي

وأضاف: أن قرار خفض أسعار الفائدة يساهم في تشجيع الصناعة والإنتاج في ظل تراجع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن البنك المركزي يتحول تدريجيًا في السياسة النقدية من التشديد إلى التحفيز، بهدف دعم النمو والاستثمار المحلي.

انحسار التضخم واستقرار سعر الصرف

ولفت إلى أن قرار البنك المركزي يعد بمثابة رسالة طمأنة للأسواق بأن التضخم في طريقه للانحسار، خاصة في ظل استقرار سعر الصرف وتحسن أوضاع سلاسل التوريد.

خفض تكلفة التمويل

وأوضح أن الاقتصاد المحلي بحاجة إلى خفض تكلفة التمويل، لا سيما في القطاعات الإنتاجية التي تأثرت بشدة خلال الفترة الماضية مع ارتفاع أسعار الفائدة.

تخفيف الدين المحلي على الحكومة

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه قائلا: قرار البنك المركزي يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد، مؤكدًا أن خفض الفائدة سيساعد على تخفيف أعباء خدمة الدين المحلي على الحكومة، ويعيد التوازن بين أدوات الدين والاستثمار في القطاعات الحقيقية.

البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

ويأتي قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، وفقا لتوقعات خبراء الاقتصاد وأسواق المال، في ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.

أسباب ارتفاع التضخم في أبريل

وكان البنك المركزي، قد كشف أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر بشكل طفيف في أبريل مسجلا 13.9% مقابل 13.6% في مارس 2025، فعلي الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا والتى شملت البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز والتى أعلنت عنها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في 11 أبريل 2025، لا تزال الضغوط التضخمية محدودة نسبيا مدعومة بالانخفاض في أسعار السلع الغذائية.



وأوضح البنك المركزي في تحليل التضخم أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 10.4% في أبريل 2025، مقابل 9.4% في مارس 2025، وهو ما يعكس الزيادة الطفيفة في المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل 1.2% في أبريل 2025، مقابل 0.9% في مارس 2025 و0.3% في أبريل 2024.

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