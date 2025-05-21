بسعر 1,725,000 جنيه، طرح جيتور T1 لأول مرة في مصر

طرح الوكيل الحصري لعلامة جيتور في مصر، سيارة جيتور T1 لأول مرة في السوق المصري، بجانب جيتور X70 Plus المُجمعة محليًّا، وهي واحدة من أبرز العلامات الصاعدة في قطاع السيارات الـ SUV".

واستعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية جيتور، أسعار سيارتها المجمعة محليًّا بعد التخفيضات التي شملت الطرازات التالية:

جيتور X70 Plus بسعر جديد يبلغ 1,434,000 جنيه بدلًا من 1,479,000 جنيه.

جيتور X90 Plus بسعر 1,664,000 جنيه بدلًا من 1,764,000 جنيه.

جيتور Dashing سعة 1.5 لتر بسعر 1,439,000 جنيه بدلًا من 1,519,000 جنيه.

جيتور Dashing سعة 1.6 لتر بسعر 1,639,000 جنيه بدلًا من 1,689,000 جنيه.

ويصل سعر جيتور T1 الجديدة كليًا تأتي بسعر 1,725,000 جنيه.

كما تأتي أسعار جيتور X70 Plus المجمعة محليًّا بسعر 1,195,000 جينه.

جيتور T1 في مصر رسميًا: تجربة قيادة متكاملة بمعايير عالمية

تتمتع جيتور T1 بتصميم ذكي، وتوفر المقصورة مساحة واسعة وخيارات راقية مثل المقاعد الجلدية، والتحكم المناخي المزدوج وسقف بانورامي يمنح إحساسًا بالرحابة. أما فئة T1 Luxury فتضيف مقاعد أمامية مهوَّاة لتعزيز الرفاهية، في حين تصل سعة التخزين إلى 1455 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.

وتتميز السيارة بتصميم داخلي حديث يجمع بين الأناقة والوظائف الذكية، وتعتمد سيارة جيتور T1على محرك توربو سعة 1.5 لتر يولد نحو 184 حصانًا، بناقل حركة مزدوج القابض بـ7 سرعات، لتوفير أداء سلس وتسارع قوي. ويتوفّر أيضًا بنظام دفع أمامي في فئة Comfort لتلبية متطلبات القيادة اليومية بكفاءة.

وتحتوي T1 على شاشة لمسية مركزية بقياس 15.6 بوصة تعمل بمعالج Snapdragon المتطور، وشاشة رقمية للعدادات بقياس 10.25 بوصة لعرض معلومات القيادة بوضوح عالٍ. كما يدعم النظام الترفيهي تقنيتي Apple CarPlay وAndroid Auto، مع شاحن لاسلكي مدمج لتعزيز راحة السائق.

وفيم يخص السلامة، زُوّدت T1 بمجموعة متكاملة من أنظمة الأمان تشمل وسائد هوائية متعددة، نظام الكبح المانع للانغلاق (ABS)، التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، نظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، إلى جانب كاميرا محيطية بزاوية 540 درجة لتوفير رؤية شاملة أثناء القيادة وأثناء إيقاف السيارة.

جيتور X70 Plus: توطين صناعة السيارات في مصر أحد أهم أهداف المجموعة

سيارة جيتور X70 Plus هي سيارة عائلية في المقام الأول وتتمتع بتصميم مميز الذي يتسع لسبعة ركاب عبر ثلاثة صفوف مرنة، مع إمكانية تحريك الصف الثاني لزيادة راحة ركاب الصف الثالث. كما يمكن طي المقاعد الخلفية لزيادة المساحة المخصصة للأمتعة، ما يجعله خيارًا مثاليًّا للرحلات العائلية الطويلة.

وتعتمد X70 Plus على محرك توربو سعة 1.5 لتر بقوة تقارب 156 حصانًا مع ناقل حركة من 7 سرعات، موفّرًا تجربة قيادة مريحة ومستقرة حتى في الرحلات الطويلة، بفضل قاعدة العجلات الطويلة ونظام التعليق المتوازن.

ومن حيث التصميم الخارجي، تتمتع جيتور X70 Plus بمظهر عصري يعزّزه شبك أمامي بارز ومصابيح LED تضفي عليه طابعًا ديناميكيًا. أما داخليًّا، فيتوفر على شاشتين رقميتين بقياس 10.25 بوصة لتوفير معلومات القيادة والتحكم بالنظام الترفيهي بسهولة، مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto.

كما يحتوي الطراز على مجموعة من أنظمة السلامة المتقدمة مثل نظام التحذير من مغادرة المسار، نظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى وسائد هوائية ومكابح مانعة للانغلاق.

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