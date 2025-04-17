الأسواق تترقب قرار البنك المركزي لحسم مصير الفائدة.. الخفض يتصدر المشهد.. وهذه أبرز السيناريوهات المتوقعة

حالة من الترقب تعيشها الأسواق المصرية، قبل ساعات من ثاني اجتماعات البنك المركزي لحسم مصير الفائدة، المقرر له مساء اليوم الخميس، في توقعات قوية بخفض لجنة السياسة النقدية للفائدة بعد تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الأسواق، بالإضافة إلى جذب المستثمرين بشكل كبير خلال الفترة الحالية، مما يجعل لجنة السياسة النقدية أمام تحدي كبير في قرار اليوم لحسم أسعار الفائدة الحالية التي تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

أبرز السيناريوهات المتوقعة لاجتماع البنك المركزي

وهناك عدة سيناريوهات متوقعة لقرار البنك المركزي المصري، خلال اجتماع اليوم لحسم مصير الفائدة، ولكن السيناريو الأقرب هو اللجوء إلى الخفض في محاولة لتخفيف الضغط على المستثمرين وزيادة حركة الإنتاج والصناعة.

البنك المركزي المصري

السيناريو الأول خفض الفائدة

يشير السيناريو الأول لاجتماع المركزي، إلى قرار لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة بنسبة تتراوح من 1-2%، وهذا يدعمه تراجع التضخم خلال الفترة الأخيرة إلى 13.1%، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه، وحاجة الاقتصاد للتحفيز بعد تباطؤ النمو بسبب السياسات النقدية المشددة.

السيناريو الثاني تثبيت سعر الفائدة

وبالرغم من أن هذا السيناريو ضعيف في اجتماع اليوم، إلا أنه من المتوقع أن يطرح على طاولة المناقشات، خشية من عودة التضخم مع ارتفاع أسعار السلع العالمية، وقرار لجنة تسعير المواد البترول برفع أسعار البنزين والسولار، مما انعكس على زيادة أسعار الخدمات، ناهيك عن توجه الحكومة الكبير في جذب استثمارات أجنبية في أذون الخزانة.

لماذا قد يخفض البنك الفائدة اليوم؟

يوجد هناك عدة أسباب، سوف تدعم قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، الأول يتمثل في تراجع معدل التضخم السنوي، حيث أظهرت البيانات تراجعا واضحا في معدلات التضخم، مما تساعد المركزي في تخفيف سياساته النقدية.

ومن بين الأسباب أيضا، ضغوط القطاع الخاص، والشكاوى المتكررة من ارتفاع تكلفة الاقتراض التى تعوق توسع الشركات، حيث يساعد الخفض في تحفيز القروض وإنعاش قطاعي العقارات والاستهلاك.

البنك المركزي المصري، فيتو

توقعات أسعار الفائدة

وفي نفس السياق، كشف طارق متولي الخبير المصرفي، عن توقعاته لقرار البنك المركزي، اليوم الخميس، بشأن أسعار الفائدة واحتمالية التخفيض.

وقال "متولي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": إن البنك المركزي سيميل إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% لأسباب عديدة متعلقة بتشجيع الصناعة والإنتاج في ظل تراجع معدلات التضخم.

وأوضح: تراجع التضخم لـ 13% من أبرز اسباب إقبال البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة التي تزيد بنسبة 14% عن التضخم.

توقعات رويترز لاجتماع البنك المركزي المصري

وفي سياق آخر، أظهر استطلاع لوكالة "رويترز"، أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس، اليوم، إلا أن محللين يرون أن الضبابية بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي من المرجح أن تدفعه إلى اتخاذ خطوات حذرة رغم تراجع التضخم في مصر.

وتشير ​​توقعات استطلاع "رويترز"، إلى أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر العائد على الإيداع إلى ‭‭25‬‬.25% وسعر العائد على الإقراض إلى 26.2 ‬‬%، بينما توقع آخر بأن يتم خفضها 400 نقطة أساس.

وفي حال خفض الفائدة سيكون ذلك أول تغيير في تكاليف الاقتراض منذ السادس من مارس 2024 عندما رفعتها لجنة السياسة النقدية 600 نقطة أساس، وسمحت لقيمة الجنيه بالانخفاض بحدة أمام الدولار، وهي إجراءات اتخذت في إطار حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

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