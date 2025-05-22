الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الجنيه الذهب يرتفع بالصاغة عقب خفض الفائدة بالمركزي المصري

الجنيه الذهب - فيتو
الجنيه الذهب - فيتو

سعر الجنيه الذهب، ارتفع سعر  الجنيه الذهب بشكل مفاجئ خلال حركة تعاملات اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، بنحو 25 جنيها، ليسجل 37105 جنيهات، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة  100 نقطة أساس. 

اقرأ التالي: 240 جنيها ارتفاعا في سعر الجنيه الذهب (تحديث لحظي)

البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة في ثالث اجتماعات 2025

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

ويأتي قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، وفقا لتوقعات خبراء الاقتصاد وأسواق المال، في ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري.

 

الجنيه الذهب - فيتو 
الجنيه الذهب - فيتو 

 

سعر الجنيه الذهب 

 وترصد “فيتو” آخر التطورات في سعر الجنيه الذهب على مدار الساعة.

اقرأ التالي: سعر الجنيه الذهب اليوم

أوزان أخرى بالسوق المحلية 

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.  

أوزان الجنيه الذهب 

  • 1 جنيه ذهب = 8 جرامات.
  • ½ جنيه ذهب = 4 جرامات.
  • ¼ جنيه ذهب = 2 جرام. 

 

الجنيه الذهب - فيتو 
الجنيه الذهب - فيتو 

 

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة) 

الجنيه المغلف 

ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.  

الجنيه غير المغلف 

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك. 

الاستثمار فى الجنيه الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب؛ كونه مصدرا آمنا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

 

الجنيه الذهب - فيتو 
الجنيه الذهب - فيتو 

 

ما هي أحجام العملات الذهبية؟

 ويمكن القول: إن هناك أحجامًا متنوعة للعملات الذهبية، وتشمل الآتى:

جنيه ذهب 8 جرامات

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

نصف جنيه ذهب 4 جرامات 

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

ربع جنيه ذهب 2 جرام 

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

 

الجنيه الذهب - فيتو 
الجنيه الذهب - فيتو 

كيفية حساب المصنعية على الذهب

وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطا. 

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل، وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السوق المحلي الذهب الذهب اليوم العملات الذهبية أوزان أخرى بالسوق المحلية أوزان الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب على مدار الساعة مصلحة الدمغة والموازين مصلحة الموازين مصلحة الموازين والدمغة مصلحة الدمغة سعر الجنية حركة تعاملات اليوم المركزي المصري الجنيه غير المغلف الجنيه الذهب اليوم الاستثمار في الجنيه الذهب الاستثمار فى الجنيه

مواد متعلقة

قبل قرار المركزي اليوم، ارتفاع الدولار في البنوك المصرية

تراجع أسعار الذهب في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

بعد موجة الارتفاعات، آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة

بعد التراجع الأخير، أسعار الدولار صباح اليوم الخميس 22 مايو 2025

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5268 جنيها

أسعار الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 21-5-2025

ارتفاع أسعار الذهب فى الصاغة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

الأكثر قراءة

تفاصيل بيان البنك المركزي بعد خفض الفائدة

مصير شهادات الادخار بعد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة

رحيل آدم يهز بني سويف، قصة طفل ولد بنصف قلب ولم تنجده صرخات والده بقطار الصعيد (فيديو وصور)

البنك المركزي يقرر خفض سعر الفائدة في ثالث اجتماعات 2025

البحوث الفلكية: منطقة البحر المتوسط نشطة زلزاليا ومن المتوقع تسجيل هزات أخرى

السيسي يوجه بمحاسبة المتسببين في مشكلة غش البنزين الأخيرة وعدم تكرارها

الاتفاق تم، لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي على أبواب الزمالك

ترحيل المخرج عمر زهران إلى قسم الجيزة تمهيدًا للإفراج الشرطي عنه خلال ساعات

خدمات

المزيد

تصل لـ 500 جنيه، أسعار اللحمة اليوم الخميس في السلاسل الغذائية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 22-5-2025 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الخميس 22 مايو 2025 في الأسواق

بعد موجة الارتفاعات، آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة

المزيد

انفوجراف

يجب إنهاء مرحلة الكلام.. رسائل شيخ الأزهر إلى دول العالم لإنقاذ أهالي غزة من جرائم الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لو مرحتش الحج السنادي، الأزهر يكشف عن بشرى سارة لغير القادرين (فيديو)

تفسير رؤية العقرب في المنام وعلاقتها بالتغلب على الصعوبات

دعاء ليلة الجمعة للنجاح والفلاح في الحياة

المزيد
الجريدة الرسمية