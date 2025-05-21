الأربعاء 21 مايو 2025
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حوادث

السيطرة على حريق هائل بمنزل في طنطا (فيديو وصور)

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق هائل بمنزل بكفر الساحل في طنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، اليوم، من السيطرة على حريق هائل اندلع بأحد المنازل في قرية كفر الساحل التابعة لمركز طنطا، وذلك بعد جهود مكثفة.

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وتلقى مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل منزل مكون من طابقين في منطقة كفر الساحل، وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة، ما ساهم في تقليل حجم الخسائر، بينما أشار شهود عيان إلى أن ألسنة اللهب تصاعدت بشكل كثيف قبل أن تتم السيطرة على الوضع.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق أسفر عن تلفيات مادية كبيرة في محتويات المنزل، دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما رجحت مصادر أمنية أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وجارٍ إعداد تقرير فني مفصل حول ملابسات الحادث.

فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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