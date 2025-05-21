الأربعاء 21 مايو 2025
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حوادث

ضبط 4 قطع سلاح و4 قضايا جلب مخدرات خلال حملة أمنية بدمياط

حملة أمنية في دمياط
حملة أمنية في دمياط

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش–11 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين.

كما تم ضبط 4 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص"شملت 4 فرد محلى – عدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين"لـ3 منهم معلومات جنائية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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