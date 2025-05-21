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حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط 4 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 815 حكما قضائيا

حملة أمنية في أسوان،
حملة أمنية في أسوان، فيتو

شن قطاع الأمن العام بـالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية في أسوان

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة شملت  أكثر من 7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش - 3 كيلوجرامات لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو بحوزة 4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".
 

كما ضبط 4 قطع سلاح ناري "بدون ترخيص" شملت 2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – فرد محلي - عدد من الطلقات – 3 خزائن بحوزة 4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية".

كما تم تنفيذ 815 حكمًا قضائيًّا متنوعًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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