الأربعاء 21 مايو 2025
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حوادث

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بالخارجة بالوادي الجديد

أرشيفية، ڤيتو
أرشيفية، ڤيتو

أصيب 6 شباب، في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي. 

تبين انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابة مطار الخارجة أسفر عن إصابة كل من محمد جابر عبد المطلب، 23 عامًا، محمد أشرف علي عبد المحسن، 18 عامًا، محمد طارق سعيد، 23 عامًا، محمود أيمن قنديل، 28 عامًا، محمود جابر عبد المطلب، 17 عامًا، مصطفى جابر عبد المطلب، 17 عًاما. 

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انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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