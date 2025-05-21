أخبار الحوادث اليوم: موعد الإفراج الشرطي عن المخرج عمر زهران.. سماع أقوال حفيد نوال الدجوي في واقعة اتهامه بسرقة منزلها.. ووصول 5550 من حجاج القرعة إلى مكة المكرمة
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
القبض على ديلر مخدرات بحوزته كمية من الآيس في بورسعيد
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ترويج أحد الأشخاص للمواد المخدرة بمحافظة بورسعيد.
الأمن يكشف تفاصيل فيديو لشخصين يتعاطيان المخدرات داخل أتوبيس بالقليوبية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان يبدو عليهما علامات عدم الاتزان نتيجة تعاطيهما للمواد المخدرة حال استقلالهما أحد أتوبيسات النقل الجماعي.
الأجهزة المختصة تفحص أوراق الإفراج الشرطي عن المخرج عمر زهران
تجري الأجهزة المختصة، أعمال فحص موقف المخرج عمر زهران تمهيدًا للإفراج الشرطي عنه خلال الساعات المقبلة.
مرددين "لبيك اللهم لبيك"، رئيس البعثة الرسمية: وصول 5550 من حجاج القرعة إلى مكة المكرمة
أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، وصول 5550 حاجا من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة.
ضربة أمنية تسفر عن مصرع 3 مجرمين وضبط مخدرات بـ26 مليون جنيه
لقي 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة وتم ضبط مخدرات بقيمة 26 مليون جنيه.
سقوط صيدلي هارب من 587 سنة سجن في قضايا شيكات وتبديد
نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة في ضبط صيدلي هارب من تنفيذ أحكام قضائية بإجمالي 587 سنة حبس.
النيابة تستمع لأقوال حفيد نوال الدجوي في واقعة اتهامه بسرقة منزلها
تستمع النيابة العامة بأكتوبر لأقوال “عمرو” حفيد الدكتورة نوال الدجوي، في واقعة اتهامه بسرقة 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار و15 كيلو ذهب و350 ألف جنيه إسترليني من داخل منزلها.
إصابة 11 عاملا في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي في القاهرة الجديدة
أصيب 11 عامل في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على الطريق الإقليمي بالقاهرة الجديدة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واستعلمت نيابة القاهرة الجديدة عن الحالة الصحية للمصابين وأمرت بالتحفظ على السائق والسيارة.
نظر جلسة معارضة نجل محمد رمضان على حكم إيداعه دار رعاية 19 يونيو
تقدم المحامي أحمد الجندي دفاع نجل الفنان محمد رمضان، بالمعارضة على حكم إيداع موكله دار رعاية، على خلفية اتهامه بالتعدي على زميله داخل نادي نيو جيزة، وحددت جلسة ١٩ يونيو.
مرتضى منصور عن قضية عمر زهران: حكم الاستئناف باطل والمجموعة الذهبية ليست مسروقة (صور)
ترافعت هيئة الدفاع عن المخرج عمر زهران، اليوم، أمام محكمة النقض في الطعن المقدم على الحكم الصادر بحقه في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.
النيابة تأمر بحجز متهمات "بيوتي سنتر" في واقعة الاعتداء على محامي المحلة 24 ساعة
قررت النيابة العامة، حجز عدد من العاملات بأحد مراكز التجميل "بيوتي سنتر"، متهمات في واقعة الاعتداء على أحد المحامين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خناقة بيوتي سنتر" لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات.
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