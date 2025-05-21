الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم: موعد الإفراج الشرطي عن المخرج عمر زهران.. سماع أقوال حفيد نوال الدجوي في واقعة اتهامه بسرقة منزلها.. ووصول 5550 من حجاج القرعة إلى مكة المكرمة

أخبار الحوادث اليوم،
أخبار الحوادث اليوم، فيتو

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

 

القبض على ديلر مخدرات بحوزته كمية من الآيس في بورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ترويج أحد الأشخاص للمواد المخدرة بمحافظة بورسعيد.

 

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لشخصين يتعاطيان المخدرات داخل أتوبيس بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان يبدو عليهما علامات عدم الاتزان نتيجة تعاطيهما للمواد المخدرة حال استقلالهما أحد أتوبيسات النقل الجماعي.

الأجهزة المختصة تفحص أوراق الإفراج الشرطي عن المخرج عمر زهران

تجري الأجهزة المختصة، أعمال فحص موقف المخرج عمر زهران تمهيدًا للإفراج الشرطي عنه خلال الساعات المقبلة.

 

مرددين "لبيك اللهم لبيك"، رئيس البعثة الرسمية: وصول 5550 من حجاج القرعة إلى مكة المكرمة

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، وصول 5550 حاجا من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة.

ضربة أمنية تسفر عن مصرع 3 مجرمين وضبط مخدرات بـ26 مليون جنيه

لقي 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة وتم ضبط مخدرات بقيمة 26 مليون جنيه.

سقوط صيدلي هارب من 587 سنة سجن في قضايا شيكات وتبديد

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة في ضبط صيدلي هارب من تنفيذ أحكام قضائية بإجمالي 587 سنة حبس.

النيابة تستمع لأقوال حفيد نوال الدجوي في واقعة اتهامه بسرقة منزلها

تستمع النيابة العامة بأكتوبر لأقوال “عمرو” حفيد الدكتورة نوال الدجوي، في واقعة  اتهامه بسرقة 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار و15 كيلو ذهب و350 ألف جنيه إسترليني من داخل منزلها.

إصابة 11 عاملا في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي في القاهرة الجديدة

أصيب 11 عامل في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على الطريق الإقليمي بالقاهرة الجديدة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واستعلمت نيابة القاهرة الجديدة عن الحالة الصحية للمصابين وأمرت بالتحفظ على السائق والسيارة. 

نظر جلسة معارضة نجل محمد رمضان على حكم إيداعه دار رعاية 19 يونيو

تقدم المحامي أحمد الجندي دفاع نجل الفنان محمد رمضان، بالمعارضة على حكم إيداع موكله دار رعاية، على خلفية اتهامه بالتعدي على زميله داخل نادي نيو جيزة، وحددت جلسة ١٩ يونيو. 

مرتضى منصور عن قضية عمر زهران: حكم الاستئناف باطل والمجموعة الذهبية ليست مسروقة (صور)

ترافعت هيئة الدفاع عن المخرج عمر زهران، اليوم، أمام محكمة النقض في الطعن المقدم على الحكم الصادر بحقه في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف. 

النيابة تأمر بحجز متهمات "بيوتي سنتر" في واقعة الاعتداء على محامي المحلة 24 ساعة

 قررت النيابة العامة، حجز عدد من العاملات بأحد مراكز التجميل "بيوتي سنتر"، متهمات في واقعة الاعتداء على أحد المحامين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خناقة بيوتي سنتر" لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار الحوادث اليوم الفنان محمد رمضان النيابة العامة عمر زهران مرتضى منصور محافظة بورسعيد نجل الفنان محمد رمضان وزير الداخلية

مواد متعلقة

ضبط 4 قطع سلاح و4 قضايا جلب مخدرات خلال حملة أمنية بدمياط

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشرقية

القبض على فتاتين بتهمة استجداء المارة للحصول على مبالغ مالية بالمرج

القبض على ديلر مخدرات بحوزته كمية من الآيس في بورسعيد

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لشخصين يتعاطيان المخدرات داخل أتوبيس بالقليوبية

الأجهزة المختصة تفحص أوراق الإفراج الشرطي عن المخرج عمر زهران

ضبط عنصر إجرامي يتاجر في الأسلحة والذخائر ببني سويف

في استجابة فورية.. أجهزة الأمن تنقذ قطتين محتجزتين داخل عقار بالفيوم

الأكثر قراءة

مدبولي يعتذر للفنان عبد الرحمن أبو زهرة: كرامة كبار السن خط أحمر

قناة مجانية تنقل مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في بطولة الدوري الأوروبي 2025

محمد رمضان يصدر بيانا بشأن نجله بعد قرار إيداعه بدار رعاية

الرئيس الأمريكى يهدد بإنهاء دولة إفريقية، تصريح مثير من لقاء ترامب ورامافوزا

ترامب يحرج رئيس جنوب إفريقيا فى البيت الأبيض بمقطع فيديو وصور

بعد انتقاد الرئيس لزيادة استيراد ألبان الأطفال، قائمة بأغلى أسعار الألبان الصناعية

رئيس الوزراء يعلن عن اكتشاف منجم كبير للذهب في مصر

مدبولي يكشف مفاجأة بشأن موارد النقد الأجنبي ورأي صندوق النقد

خدمات

المزيد

انخفاض الأحمر، أسعار البيض اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

100 دولار ارتفاعا في سعر أوقية الذهب خلال مايو بالبورصة العالمية

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

تبدأ من 85 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مها مهدت للنهاية والسقا كتب السطر الأخير.. قصة حب ربع قرن وانفصال مفاجئ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل، أمين الفتوى يكشف سبب زيادة حدوث الزلازل في هذا التوقيت (فيديو)

هل يجوز توكيل شخص آخر لأداء بعض مناسك الحج عني؟ اعرف موقف الشرع

دين حياة، رمضان البيه يوضح الحكمة النبوية في ترتيب الأركان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية