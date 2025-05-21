القبض على ديلر مخدرات بحوزته كمية من الآيس في بورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ترويج أحد الأشخاص للمواد المخدرة بمحافظة بورسعيد.

القبض على ديلر مخدرات بحوزة كمية من الآيس بمنطقة الضواحي

ترويج المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ببورسعيد

وبالفحص والتحريات، جرى تحديد هوية الشخص الظاهر في الصور، وتبين أنه له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر "الآيس"، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.