الأربعاء 21 مايو 2025
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حوادث

القبض على ديلر مخدرات بحوزته كمية من الآيس في بورسعيد

القبض على ديلر مخدرات
القبض على ديلر مخدرات بحوزة كمية من الآيس بمنطقة الضواحي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ترويج أحد الأشخاص للمواد المخدرة بمحافظة بورسعيد.

<strong>القبض على ديلر مخدرات بحوزة كمية من  الآيس بمنطقة الضواحي </strong>
القبض على ديلر مخدرات بحوزة كمية من  الآيس بمنطقة الضواحي 

 

ترويج المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ببورسعيد

وبالفحص والتحريات، جرى تحديد هوية الشخص الظاهر في الصور، وتبين أنه له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي.

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وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر "الآيس"، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه.

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