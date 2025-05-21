ضبط عنصر إجرامي يتاجر في الأسلحة والذخائر ببني سويف

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط عنصر جنائي اتخذ من دائرة مركز شرطة الفشن مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية.

ضبط عنصر إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة والذخائر ببني سويف

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على 13 فرد خرطوش محلي الصنع وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة وترويج الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.