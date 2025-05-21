الأربعاء 21 مايو 2025
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حوادث

ضبط عنصر إجرامي يتاجر في الأسلحة والذخائر ببني سويف

ضبط عنصر إجرامي
ضبط عنصر إجرامي

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط عنصر جنائي اتخذ من دائرة مركز شرطة الفشن مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية.

 

ضبط عنصر إجرامي تخصص في الإتجار بالأسلحة والذخائر ببني سويف

 

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على 13 فرد خرطوش محلي الصنع وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة وترويج الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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