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حوادث

إصابة 11 عاملا في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي في القاهرة الجديدة

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

أصيب 11 عامل في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على الطريق الإقليمي بالقاهرة الجديدة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واستعلمت نيابة القاهرة الجديدة عن الحالة الصحية للمصابين وأمرت بالتحفظ على السائق والسيارة. 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث أعلى الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري الإقليمي بالقاهرة الجديدة محملة بالعمال مما أسفر عن إصابة 11 عامل، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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الطريق الاقليمى غرفة عمليات شرطة النجدة الطريق الدائري الإقليمي القاهرة الجديدة

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