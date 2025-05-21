الأمن يكشف تفاصيل فيديو لشخصين يتعاطيان المخدرات داخل أتوبيس بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان يبدو عليهما علامات عدم الاتزان نتيجة تعاطيهما للمواد المخدرة حال استقلالهما أحد أتوبيسات النقل الجماعي.



الأمن يكشف تفاصيل فيديو شخصين يتعاطيان المخدرات داخل أتوبيس



الواقعة بدأت برصد أجهزة الأمن، مقطع فيديو يظهر خلاله شخصين يبدو عليهما علامات عدم الاتزان نتيجة تعاطيهما للمواد المخدرة حال استقلالهما أحد أتوبيسات النقل الجماعى.



وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو وهما عاطلين مقيمين بالقليوبية.

وبمواجهتهما أقرا باستقلالهما ذات الأتوبيس تحت تأثير المواد المخدرة، وأرشدا عن مصدر تحصلهما على المواد المخدرة، وهو عاطل "له معلومات جنائية" وتم ضبطه، وبحوزته كمية لمخدرى "البودر، الأستروكس"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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