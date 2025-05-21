ضربة أمنية تسفر عن مصرع 3 مجرمين وضبط مخدرات بـ26 مليون جنيه

لقي 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم في تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة وتم ضبط مخدرات بقيمة 26 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال ضربة استباقية من الأجهزة الأمنية لبؤر إجرامية نشطة بعدد من المحافظات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام، ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام مجموعات إجرامية تضم عناصر جنائية خطرة بجلب وترويج كميات ضخمة من المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

مصرع 3 مجرمين خطرين وضبط أسلحة ومخدرات بـ26 مليون جنيه

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي تم استهداف العناصر المتورطة، ما أسفر عن مصرع 3 من العناصر الجنائية شديدة الخطورة في محافظتي قنا والدقهلية، سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا «مخدرات – سلاح ناري – سرقة بالإكراه – قتل»، كما تبين أن أحدهم مطلوب لتنفيذ حكم بالإعدام في جنايتي قتل عمد.

كما نجحت القوات في ضبط باقي عناصر التشكيلات، وبحوزتهم قرابة 60 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – أيس – استروكس – هيروين – هيدرو – بودر)، بالإضافة إلى 10 قطع سلاح ناري شملت 5 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، و3 فرد خرطوش.

وتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 26 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابات المختصة.

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