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حوادث

سقوط صيدلي هارب من 587 سنة سجن في قضايا شيكات وتبديد

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة في ضبط صيدلي هارب من تنفيذ أحكام قضائية بإجمالي 587 سنة حبس.

سقوط صيدلي هارب من 587 سنة سجنا  

تبين أن المتهم، والمقيم بمحافظة القاهرة، صادر ضده 388 حكمًا في قضايا "شيكات – تبديد"، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لتنفيذ الأحكام.

جاء ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

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