الأربعاء 21 مايو 2025
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حوادث

مرددين "لبيك اللهم لبيك"، رئيس البعثة الرسمية: وصول 5550 من حجاج القرعة إلى مكة المكرمة

وصول 5550 من حجاج
وصول 5550 من حجاج القرعة إلى مكة المكرمة، فيتو

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، وصول 5550 حاجا من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة.

وأوضح رئيس البعثة أنه وصل إلى مكة المكرمة 2550 حاجا قادمين من مصر و3000 حاج تم تفويجهم من المدينة المنورة.

تفويج حجاج المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

وتم تفويج حجاج المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بحافلات حديثة وهم يرتدون ملابس الإحرام، حيث توقفوا في مسجد "أبيار علي" للإحرام قبل أن يدخلوا مكة المكرمة مرددين "لبيك اللهم لبيك" لأداء عمرة القدوم، فيما تم شحن حقائبهم بسيارات خاصة وصلت قبل وصولهم لفنادق الإقامة حيث وجد كل حاج حقائبه في غرفته.
وأشاد الحجاج بقرب الفنادق من الحرم المكي ومستواها المتميز، ووجهوا الشكر لمسؤولي البعثة على جهودهم.

 


وأكد رئيس البعثة استمرار الجسر الجوي بين مصر والسعودية لنقل حجاج بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة على مدى الأيام المقبلة.

متابعة إجراءات الوصول والتفويج إلى مكة المكرمة

وأوضح أن مسؤولي بعثة القرعة كانوا في استقبال الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة فور وصولهم؛ لمتابعة إجراءات الوصول والتفويج إلى مكة المكرمة، استعدادا لتسكينهم في فنادقهم الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف.

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وقد نظم مسؤولو البعثة المصرية احتفاليات في فنادق الإقامة لاستقبال أفواج الحجاج إلى مكة المكرمة حيث تم استقبالهم فيها بالورود وتوزيع هدايا عليهم وتخصيص عدد من أعضاء البعثة لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة منذ وصولهم إلى المطار وحتى تسكينهم في غرفهم.
وأعرب الحجاج عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال والتنظيم الممتاز واهتمام مسؤولي البعثة بتنظيم رحلة الحج على أعلى مستوى.
وأشار  إلى قيام مسئولي بعثة حج القرعة يوميا، بمراجعة إجراءات تسكين الحجاج بمقار إقامتهم، قبل وصولهم؛ للتأكد من جاهزيتها وتزويدها بكافة سبل الراحة لضيوف الرحمن، وكذلك سرعة إنهاء إجراءات تسكينهم فور وصولهم.
وأشار في الوقت نفسه إلى استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية على مدى الأيام المقبلة؛ لنقل جميع حجاج بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة، سواء إلى المدينة المنورة أو مكة المكرمة،
وأكد أن جميع أفراد بعثة حج القرعة يعملون على مدار الـ24 ساعة؛ لتقديم كافة التيسيرات لحجاج القرعة، ابتداء من سفرهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.

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