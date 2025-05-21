شاب يتخلص من حياته بسبب خلاف مع شقيقته في الغربية

استقبل مستشفى السنطة العام بمحافظة الغربية جثمان شاب في العقد الثاني من العمر تبين تخلصه من حياته شنقا" إثر مروره بحالة نفسية عقب خلاف نشب مع شقيقته.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى السنطة العام بوصول"كمال. و.ال" 20 عاما مقيم بقرية ميت غزال دائرة مركز السنطة جثة هامدة، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وتبين من التحريات الأولية، قيام الشاب بالتخلص من حياته شنقا بمنزله بقرية ميت غزال مركز السنطة، وذلك عقب نشوب خلاف مع شقيقته فدخل فى حالة نفسية سيئة وقرر التخلص من حياته،

وتم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.