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محافظات

شاب يتخلص من حياته بسبب خلاف مع شقيقته في الغربية

مستشفى السنطة العام
مستشفى السنطة العام

استقبل مستشفى السنطة العام بمحافظة الغربية جثمان شاب في العقد الثاني من العمر تبين تخلصه من حياته شنقا" إثر مروره بحالة نفسية عقب خلاف نشب مع شقيقته.

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وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى السنطة العام بوصول"كمال. و.ال" 20 عاما مقيم بقرية ميت غزال دائرة مركز السنطة جثة هامدة، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وتبين من التحريات الأولية، قيام الشاب بالتخلص من حياته شنقا بمنزله بقرية ميت غزال مركز السنطة، وذلك عقب نشوب خلاف مع شقيقته فدخل فى حالة نفسية سيئة وقرر التخلص من حياته،

وتم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. 

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