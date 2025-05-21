مرتضى منصور عن قضية عمر زهران: حكم الاستئناف باطل والمجموعة الذهبية ليست مسروقة (صور)

ترافعت هيئة الدفاع عن المخرج عمر زهران، اليوم، أمام محكمة النقض في الطعن المقدم على الحكم الصادر بحقه في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

ودفع المحامي مرتضى منصور، الذي يتولى الدفاع عن زهران، بعدم صحة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، مطالبًا بإلغائه استنادًا إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

في جلسة اليوم، قدم مرتضى منصور محامي المخرج عمر زهران دفوعه أمام محكمة النقض، متهمًا الحكم المطعون فيه بعدم صحة التسبيب ووجود تناقض في أقوال المبلغة، شاليمار الشربتلي، التي اتهمت زهران بسرقة مجوهراتها التي تُقدَّر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار.

منصور أشار إلى غياب الأدلة القاطعة التي تدعم الادعاءات، معتبرًا أن الاتهام مسيس ولا يتماشى مع المنطق القضائي وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 18 يونيو المقبل.

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمًا في القضية، قضت فيه بتخفيف عقوبة حبس عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل، بناءً على وضعه الصحي المتدهور وكبر سنه. ووفقًا لتفاصيل حيثيات الحكم، فإن المحكمة أخذت بعين الاعتبار عدم وجود سوابق جنائية للمخرج زهران، بالإضافة إلى حالته الصحية، وهو ما دفعها لتخفيف العقوبة عن المتهم.

أما في القضية الأصلية، فقد اتهمت شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، المخرج عمر زهران بسرقة مجموعة من المصوغات الذهبية الثمينة التي تشمل أسورة ألماس، خاتم ألماس، ساعة ماركة BG، ساعة روليكس، وغيرها من المجوهرات الفاخرة. وفقًا لتحقيقات النيابة، تم العثور بحوزة زهران على حقيبة تحتوي على خمس علب بها مجموعة من الإكسسوارات الحريمى التي أقر بأنها تعود للمبلغة.

التحقيقات أكدت أن المخرج زهران كان على علاقة صداقة قوية بكل من شاليمار الشربتلي وزوجها خالد يوسف، وأنه كان يتردد بشكل متكرر على منزلهما. وبعد وقوع الحادثة، توصلت الشرطة إلى أن هناك شبهة تورط في السرقة، وهو ما أدى إلى القبض على المخرج وتوجيه التهمة إليه.

فيما تواصل محكمة النقض النظر في الطعن المقدم من هيئة الدفاع، ينتظر الجميع الحكم النهائي في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية.

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