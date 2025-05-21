النيابة تأمر بحجز متهمات "بيوتي سنتر" في واقعة الاعتداء على محامي المحلة 24 ساعة

قررت النيابة العامة، حجز عدد من العاملات بأحد مراكز التجميل "بيوتي سنتر"، متهمات في واقعة الاعتداء على أحد المحامين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خناقة بيوتي سنتر" لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات.

وشهد محيط محكمة المحلة الكبرى اليوم حالة من الاستنفار الأمني، خلال ترحيل المتهمات، حيث تم اقتيادهن وسط حراسة أمنية مشددة وهن مقيدات بالكلابشات.

وكانت الواقعة قد أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقاطع فيديو أظهرت لحظة اعتداء العاملات على محامٍ داخل المركز، دون أن يبدر منه أي رد فعل، وفقًا لما أكده صبري العناني، نقيب محامين شرق طنطا، الذي أدان بشدة "الاعتداء السافر" على عضو الجمعية العمومية للنقابة.

ومن جانبه، أوضح صبري العناني نقيب محامين شرق طنطا أن مجلس نقابة المحامين رفض جميع عروض الصلح التي تقدمت بها المتهمات، مؤكدًا أن النقابة لن تتنازل عن حق أحد أعضائها، مشددًا على دعمها الكامل للمحامي المعتدي عليه.

وأضاف العناني أن المحامي أصيب بكدمات متفرقة في الوجه والظهر واليد، وتم توثيق الواقعة عبر مقاطع الفيديو التي حاولت المتهمات استخدامها للتشهير، إلا أنها أصبحت دليل إدانة واضحًا يجري تقديمه ضمن التحقيقات الجارية.

وأشار نقيب محامين شرق طنطا إلى أن النيابة العامة تستمع حاليًا إلى أقوال جميع الأطراف، مؤكدًا أن التحقيقات تُجرى في إطار من الحياد والشفافية.

وتواصل الجهات المختصة جهودها لاستجلاء ملابسات الحادث، في ظل متابعة دقيقة من نقابة المحامين، التي شددت على موقفها الثابت في الدفاع عن كرامة أعضائها وعدم التهاون في أي اعتداء عليهم أثناء تأدية عملهم.

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