أخبار الفن اليوم.. أسرة العندليب تطالب بتقديم النسخة الأصلية من عقد زواج حليم من السندريلا.. ومسلم يحتفل بحفل زفافه بإطلالة غريبة

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الأتي

أصدرت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بيانًا رسميًا ردًا على الشائعات التي تم تداولها في الأيام الأخيرة.

وأكدت الأسرة أنها حافظت على التراث الفني للعندليب الأسمر بشكل متواصل على مدار 48 عامًا، مشيرة إلى أن هذا التفاني في حفظ الإرث الفني يختلف تمامًا عما فعله ورثة بعض الفنانين الآخرين، ليس فقط في مصر ولكن في العالم أجمع.

الأسرة أوضحت أنها تعرضت لموجة من الشائعات السلبية في الأيام القليلة الماضية، والتي طالت سيرة العندليب وسيرة الفنانة سعاد حسني، مشيرة بشكل خاص إلى الشائعة التي تم تداولها منذ أكثر من 31 عامًا حول زواج عبد الحليم حافظ وسعاد حسني بشكل عرفي، وهو الخبر الذي لم يُعلن عنه من قِبل العندليب أو السندريلا في حياتهما.

انطلق منذ قليل حفل المطرب الشعبي مسلم في أحد الفنادق الكبرى.



وظهر مسلم بإطلالة غير متوقعة حيث أنه ارتدى بدلة بستايل مختلف عن بدل حفلات الزفاف.

وسبق أن كشف مسلم، خلال حلوله ضيفًا على بودكاست "اللعب مع الكبار"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عن تفاصيل أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.

أثار مغني المهرجانات أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة" حالة من الجدل، بعد توجيهه رسالة للفنانة أصالة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد رفضها التعاون معه في دويتو غنائي.ط

وقام كزبرة منذ قليل بمدح الفنان تامر حسني، بسبب تعاونه معه في أغنيتهما القادمة معًا “قلودة”، وقال المغني الشعبي عبر صفحته الرسمية على “الفيسبوك”: “ أنا بس حابب أقول حاجة في حق الراجل ده، تامر حسني ده فنان كبير بمعني الكلمة، لأنه بيعرف يواكب العصر وعارف إزاي يتعامل مع الجيل الجديد وثقافته.”

قال المنتج الموسيقي نصر محروس، إنه يعتزم خلال الفترة المقبلة تقديم أصوات جديدة، كما قدم سابقا سلسلة فري مكس منذ سنوات طويلة، وشهدت وقتها ظهور تامر حسني وشيرين وبهاء سلطان وغيرهم

وأضاف نصر محروس في تصريح خاص لـ"فيتو": الأصوات الجديدة اللي هقدمها للجمهور قريبا، هتكون بطريقة مختلفة عن زمان تواكب العصر والوقت اللي إحنا فيه، ومن ضمن الأصوات دي صوت بنوتة جميلة اسمها غفران صوتها حلو ومختلفة وبتمثل كمان

تقدمت الفنانة غادة إبراهيم بشكوي رسمية إلي نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة ضد الإعلامية بوسي شلبي.

قالت غادة إبراهيم في تصريح خاص لـ"فيتو" إنها قدمت شكوي لنقيب الإعلاميين طارق سعدة ضد بوسي شلبي، بسبب الفيديو الذي انتشر مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه “بوسي” وهي تردد اسمها بشكل ساخر.

حقق الفنان محمود العسيلي نجاحا كبيرا بالديو الذي قدمه مع بهاء سلطان الشهير “أنا ابن مصر” لصالح أحد البنوك الشهيرة منذ 5 سنوات.

وأكد محمود العسيلي في تصريح خاص لـ"فيتو" أنه يجهز ديو جديد مع بهاء سلطان بعد نجاحهما سويا في أغنية “أنا أبن مصر”، مشيرا إلى أن الأغنية في مرحلة التنفيذ بالوقت الحالي.

يطرح فنان العرب محمد عبده ألبومه الجديد “الوفاء للبدر” بعد غد الخميس الساعة التاسعة مساءً.

ويتضمن الألبوم 5 أغاني من كلمات: الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن، وألحان: الموسيقار طلال.

ويأتي الألبوم بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن، وتطرحه شركة روتانا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

عاد الفنان كاظم الساهر إلى الأستوديو من جديد لتسجيل عدد من الأغنيات التي سوف يطلقها قريبًا، حيث نشر كاظم صورة له من داخل أحد الأستوديوهات، وهو برفقة عدد من صناع الموسيقى، وعلق قائلا: “ما في أحلى من صناعة موسيقى حلوة مع الناس القريبين للقلب”.

ن جانب آخر حرص المطرب الكبير كاظم الساهر والمطربة جنات على المشاركة في الاحتفال بعيد الأم هذا العام، بأغنية جديدة باسم "أمي" حيث أطلقت قبل ساعات على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب باللغة العربية الفصحى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.