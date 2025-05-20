بعد رفض أصالة الغناء معه، كزبرة: تامر حسني فاهم يعني إيه ثقافة مصرية

أثار مغني المهرجانات أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة" حالة من الجدل، بعد توجيهه رسالة للفنانة أصالة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد رفضها التعاون معه في دويتو غنائي.

وقام كزبرة منذ قليل بمدح الفنان تامر حسني، بسبب تعاونه معه في أغنيتهما القادمة معًا “قلودة”، وقال المغني الشعبي عبر صفحته الرسمية على “الفيسبوك”: “ أنا بس حابب أقول حاجة في حق الراجل ده، تامر حسني ده فنان كبير بمعني الكلمة، لأنه بيعرف يواكب العصر وعارف إزاي يتعامل مع الجيل الجديد وثقافته.”

وتابع: “لأنه فاهم يعني إيه ثقافة مصرية وفاهم إن المهرجان ده مزيكا مصرية بتفرح الناس البسيطة في أفراحهم ومش بس البسيطة بتفرح كل الطبقات وبتمثل الشارع المصري وأن مزيكا المهرجان ليها مكانتها في كل دول العالم، والغرب برة بيقدروا نوع المزيكا دي، ولو في ناس هتختلف علي الكلام ده الزمن هيثبت لكم ده قدام، وكلها أيام والأغنية هتنزل وهتعجب كل الناس”

رسالة كزبرة لأصالة

وكتب كزبرة عبر حسابه الرسمي: “فاكرة يا فنانة لما طلبت أعمل أغنية معاكي وقولتي مش موافقة، أحب أقولك استني أغنيتي مع الفنان تامر حسنی”.

أغنية قلودة

وسبق وكشف تامر حسني عن تعاونه لأول مرة مع كزبرة، وذلك من خلال مقطع فيديو من كواليس أغنية “قلودة” التي من المقرر ان يقدمها في حفل “Red Bull Jukebox”.

وأظهر الفيديو تامر وكزبرة يطلبون من الجمهور حفظ الرقصة المخصصة للأغنية، فقال تامر حسني: “يلا منشن صاحبك أو مشي صاحبتك القلودة والعيوب، نحفظ بقى جامد عشان الحفلة، مش عايز واحد مش حافظ”.

وتابع: “زي ما قولنالكوا، أحسن 10 هيعملوا الحركة صح هيطلعوا معانا على المسرح يعملوها”.

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