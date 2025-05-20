الثلاثاء 20 مايو 2025
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ثقافة وفنون

غادة إبراهيم تتقدم بشكوي ضد بوسي شلبي في نقابة الإعلاميين

غادة إبراهيم وطارق
غادة إبراهيم وطارق سعدة، فيتو

تقدمت الفنانة غادة إبراهيم بشكوي رسمية إلي نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة ضد الإعلامية بوسي شلبي.

وقالت غادة إبراهيم في تصريح خاص لـ"فيتو" إنها قدمت شكوي لنقيب الإعلاميين طارق سعدة ضد بوسي شلبي، بسبب الفيديو الذي انتشر مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه “بوسي” وهي تردد اسمها بشكل ساخر.

وظهرت بوسي شلبي في الفيديو الذي انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي، برفقة بشري والإعلامية إنجي هشام  مقدمة برنامج أوضة ضلمة، وذكرت اسم غادة إبراهيم بشكل ساخر، حيث إنها وجهت حديثها لإنجي  قائلة:" تجيبي غادة إبراهيم في البرنامج إزاي، انتي مش عارفة إن إيهاب ده أخويا، في إشارة منها  إلى إيهاب جلال رئيس شاشة "هي"، ويأتي ذلك علي خلفية ظهور غادة إبراهيم مع إنجي هشام في برنامج أوضة ضلمة في رمضان الماضي.

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