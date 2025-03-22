السبت 22 مارس 2025
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ثقافة وفنون

احتفالا بعيد الأم، كاظم الساهر يطلق أغنية "أمي" بمشاركة جنات (فيديو)

كاظم الساهر، فيتو
كاظم الساهر، فيتو

حرص المطرب الكبير كاظم الساهر والمطربة جنات على المشاركة في الاحتفال بعيد الأم هذا العام بأغنية جديدة باسم "أمي" حيث أطلقت قبل ساعات على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب باللغة العربية الفصحى.

 

الأغنية الجديدة قدمها ثنائي الغناء العربي من ‎كلمات وموسيقى وألحان قيصر الغناء كاظم الساهر وتوزيع ومكساج هشام نياز، وأطلقت بطريقة كتابة الكلمات، وخلال الساعات الأولى لإطلاقها حققت الأغنية انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

*تقول كلمات أغنية "أمي"*
أمي أمي أمي أمي
من مثلها أمي أنا
فديتها من مثلها
روح وقلب ذهب
أحبها أحبها
من بعد ربي حبها
إلى فؤادي الأقرب
شمعة عمري الملهمة
رغم الليالي المظلمة
والسنوات المؤلمة
راضية مبتسمة
ظلت معي حبيبة
صديقة طبيبة
بصبرها عجيبة عجيبة
لا تشتكي لا تعتب
يا أمي يا أمي

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بوستر امي كاظم الساهر جنات اغاني عيد الام

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