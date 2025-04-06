الأحد 06 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

تفاصيل شخصية كزبرة في أول بطولة مطلقة له بالدراما

كزبرة
كزبرة

حقق الفنان أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة" نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بعد مشاركته في أكثر من عمل فني، ويستعد حاليًا لتقديم أولى بطولاته في عالم الدراما من خلال  منصة شاهد.

ويحمل العمل اسم "على ظهر راجل" ويلعب "كزبرة" خلال الأحداث شخصية "ورداني" شاب نشأ في أسرة فقيرة، ويعمل في بعض المهن لكنه يتعرض لبعض المواقف في حياته، والعمل مكون من 10 حلقات، والعمل من إنتاج تامر مرسي، ومها سليم وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، وتأليف مصطفى حمدي.
 

وشارك "كزبرة" في الحلقة الأولى من مسلسل الغاوي لـ أحمد مكي، ونشر كزبرة استوري عبر خاصية القصص القصيرة بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلًا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرًا أنا حابب أتكلم في موضوع شكرًا لكل حد بعت لي رسالة حلوة واتكلم عني واداني حقي في دور فؤش في الغاوي، ربنا اللى عالم أنا الفترة اللي فاتت كل الناس اللى حواليا كانت بتقولي إنت مجنون يسبب الحاجات الى رفضتها في رمضان وحاجات كثير منها بطولة بس أنا مكنتش مرتاح ومكنش فرقلي غير إني أعمل حاجة حلوة ورحت عملت دور فؤش مع إنه دور صغير، بس اللي حركني إنه دور مختلف وأمنت بربنا أنه هيكرمني لأني عايز أقدم حاجة حلوة.

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كزبرة على ظهر راجل مسلسل على ظهر راجل أحمد بحر مسلسل الغاوي

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