غادة إبراهيم تكشف أسرار "نص الشعب اسمه محمد" في "أوضة ضلمة"

تصدرت الفنانة غادة إبراهيم مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية بعد عرض حلقتها في برنامج "أوضة ضلمة" مع الإعلامية إنجي هشام على قناة هي، والتي جاءت مليئة بالصراحة المفرطة والعديد من المفاجآت التي أثارت الجدل.

وخلال اللقاء، كشفت غادة إبراهيم عن تفاصيل دورها في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، مؤكدة أن الشخصية التي تقدمها مليئة بالمفاجآت، وأن العمل يحمل طابعًا كوميديًا لكنه مليء بالرسائل الهادفة التي ستلقى إعجاب الجمهور في رمضان.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في العمل، قائلة: "مبسوطة جدًا بالمشاركة في عمل ضمن مسلسلات رمضان، الأحداث فيه مشوقة وهتخلي الجمهور متفاعل وسعيد".

مسلسل نص الشعب اسمه محمد

المسلسل يتكون من 15 حلقة، ويضم في بطولته مجموعة من النجوم، منهم: عصام عمر، رانيا يوسف، غادة إبراهيم، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، ألفت إمام، كريم سامي وغيرهم، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.

ويعرض المسلسل السبت المقبل يوميًا على "MBC مصر"، 9:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر2"، 12:00 منتصف الليل، ويُعاد على “MBC مصر دراما" الساعة 3:00 عصرًا، و8:00 مساءً.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

وتدور أحداث المسلسل حول ماذا يحدث عندما يقع شاب في الحب على الرغم من زواجه، فهل يستطيع أن ينجح في خطته أم يتدخل القدر وتتحول فكرته إلى أزمة كبيرة خصوصًا مع دخول الأمهات على الخط.. وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

حيث يجسد عصام عمر شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار ويمر بالعديد من المواقف والتحديات، بينما تقدم رانيا يوسف دور موظفة في الشهر العقاري، وتجسد غادة إبراهيم دور سيدة أعمال وشقيقة رانيا يوسف.

من جانبه قال الفنان عصام عمر: أن أول ما لفت انتباهه عند عرض المُسلسل عليه أنه مكتوب بصورة مميزة جدًا والدور الذي يُقدمه مُختلف ولم يُقدم مثله من قبل.

نُص الشعب اسمه محمد

وأشار عُمر إلى أنه يتمني أن يستقبل الجمهور العمل بصورة إيجابية وأن يتقبل تصرفات الشخصيات ويتفهمها ويحترم اختلافها ومميزاتها وعيوبها.

وأوضح أنه يحب كثيرًا تقديم الشخصيات المرسومة بعمق والتي تُقدم البشر بمختلف أنماطهم وتصرفاتهم الطبيعية التي تحتمل الخطأ والصواب، لافتا إلي أن الدراما عملية مُتكاملة ومُستمرة وكل قصة عند روايتها هي التي تُحدد أبطالها سواء كبار أو شباب.

وأكد أنه من المدرسة التي تُفضل تقديم الأعمال الجماعية وكل فنان يؤدي دوره وقصته في الأحداث ولا يحبذ كثيرًا الأعمال التي تتمحور كلها حول شخص واحد، لافتا إلى إيمانه بأن الفن عمل جماعي وإبداع مُتكامل لفريق ضخم.

وأكد أن طبيعة الأحداث في هذا العمل الأنسب تقديمها في خمسة عشر حلقة، وهو يُفضل أن يكون العمل مكتوب وجاهز بشكل كامل قبل التصوير حتي يُمكن لكل صُناعة تقديم أفضل ما لديهم خلال مراحل تنفيذه.

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