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ثقافة وفنون

محمود العسيلي لـ "فيتو":" أنا معروف بأغاني الصيف وبقدم أي لون غنائي (فيديو)

محمود العسيلي، فيتو
محمود العسيلي، فيتو

قال المطرب محمود العسيلي: أنا سعيد بشكل كبير بنجاح آخر ألبوماتي “زعلان مني يا شتا ليه”، مشيرا إلى أن نجاح الألبوم ونجاح أعماله في رمضان الماضي حمسته للعمل بشكل أكبر وأكبر خلال فصل الصيف. 

وأضاف العسيلي خلال لقائه مع فيتو: معروف أن عسيلي بتاع أغاني الصيف، ومش هخيب ظنهم بإذن الله، والفترة اللي جاية كلها هقدم فرفشة، وبعد ما الصيف يخلص هرجع للدراما. 

وأكد العسيلي أنه قام بتغيير لونه الغنائي أكثر من مرة حيث  قدم سابقا الطابع الشعبي في أغانيه مثل أغنية سمع هص، مضيفا غنيت مع شيبة والليثي، مشيرا إلى أنه يحضر أعمالا جديدة خلال الفترة المقبلة.  

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