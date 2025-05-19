كزبرة يوجه رسالة لأصالة: فاكرة لما طلبت أعمل أغنية معاكي وقولتي مش موافقة؟

وجه مغني المهرجانات أحمد بحر الشهير بـ “كزبرة” رسالة للمطربة أصالة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وذلك عقب إعلانه مساء أمس عن دويتو جديد يجمعه مع نجم الجيل تامر حسني بعنوان “قلودة”.

وكتب كزبرة عبر حسابه الرسمي: “فاكرة يا فنانة لما طلبت أعمل أغنية معاكي وقولتي مش موافقة، أحب أقولك استني أغنيتي مع الفنان تامر حسنی”.

أغنية قلودة

وسبق وكشف تامر حسني عن تعاونه لأول مرة مع كزبرة، وذلك من خلال مقطع فيديو من كواليس أغنية “قلودة” التي من المقرر ان يقدمها في حفل “Red Bull Jukebox”.

وأظهر الفيديو تامر وكزبرة يطلبون من الجمهور حفظ الرقصة المخصصة للأغنية، فقال تامر حسني: “يلا منشن صاحبك أو مشي صاحبتك القلودة والعيوب، نحفظ بقى جامد عشان الحفلة، مش عايز واحد مش حافظ”.

وتابع: “زي ما قولنالكوا، أحسن 10 هيعملوا الحركة صح هيطلعوا معانا على المسرح يعملوها”.

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