أخبار الحوادث اليوم.. فيديو يقود الشرطة لديلر مخدرات في العبور.. حفيدا نوال الدجوي يطعنان على عقود بيع 5 قصور

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام قائدي ثلاث سيارات بأداء حركات استعراضية خطرة، مع السماح بجلوس عدد من الأشخاص على نوافذ وأسقف السيارات، أثناء سيرهم بالطريق العام بمحافظة الشرقية، مما عرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقليوبية.. وضبط مرتكب الواقعة.

أعلن اللواء، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، وصول 5540 حاجا من بعثة حج القرعة إلى المدينة المنورة.

نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضبط 4 عناصر جنائية، بينهم سيدة، لاتهامهم بغسل ملايين الجنيهات المتحصلة من تجارة المواد المخدرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين تورطا في واقعة احتجاز وتهديد أحد المواطنين باستخدام كلب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام أول.

في تطور جديد ضمن سلسلة النزاعات العائلية حول ميراث الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، فجر حفيداها، أحمد وعمرو الدجوي، مفاجأة من العيار الثقيل، متهمين ابنتي خالتهما إنجي وماهيتاب بالاستيلاء على ثروة تقدر بملياري جنيه.

استمعت النيابة العامة بأكتوبر إلى أقوال كريم ومحمد نجلي الفنان الراحل محمود عبد العزيز في بلاغهما باتهام للإعلامية بوسي شلبي بالتزوير في مستندات رسمية.

لقيت سيدة مُسنة مصرعها، اليوم الثلاثاء، على يد ابنها ضربًا بآلة حادة في قرية خزام، التابعة لدائرة مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

قرّر مكتب تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة بأكتوبر في الجيزة، اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى الرؤية المقامة من طليق الفنانة جوري بكر إلى هيئة المحكمة، للنظر فيها بجلسة علنية، وذلك بعد تغيب الفنانة أو من ينوب عنها عن حضور جلسة التسوية المحددة.

نوال الدجوي، كشف ياسر صلاح محامي وحيد حفيد نوال الدجوي، مفاجأة صادمة، مؤكدًا أن الدكتورة نوال كانت محتجزة ولا تعرف شيئًا عن أزمة سرقة أموالها.

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية شبكة فساد وزارة الري والموارد المائية والمتورطين بتلقي رشاوى وهدايا ومبالغ مالية مقابل إنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات تعمل في تأهيل الترع والمصارف المائية إلى جلسة 15 يونيو المقبل.

























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