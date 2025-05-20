أخبار الحوادث اليوم.. فيديو يقود الشرطة لديلر مخدرات في العبور.. حفيدا نوال الدجوي يطعنان على عقود بيع 5 قصور
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
الداخلية تكشف ملابسات فيديو استعراضي بالشرقية وتضبط المتهمين
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام قائدي ثلاث سيارات بأداء حركات استعراضية خطرة، مع السماح بجلوس عدد من الأشخاص على نوافذ وأسقف السيارات، أثناء سيرهم بالطريق العام بمحافظة الشرقية، مما عرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
فيديو يقود الشرطة لضبط ديلر مخدرات في العبور
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقليوبية.. وضبط مرتكب الواقعة.
رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 5540 حاجا للمدينة المنورة واستمرار التفويج لمكة المكرمة
أعلن اللواء، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، وصول 5540 حاجا من بعثة حج القرعة إلى المدينة المنورة.
الأمن يلاحق تجار السموم، ضبط 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالمنيا
نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضبط 4 عناصر جنائية، بينهم سيدة، لاتهامهم بغسل ملايين الجنيهات المتحصلة من تجارة المواد المخدرة.
الأمن ينقذ شابا بعد احتجازه وتهديده بـ "كلب شرس" بسبب خلافات مالية بالسلام
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين تورطا في واقعة احتجاز وتهديد أحد المواطنين باستخدام كلب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام أول.
"بصمة بـ 2 مليار جنيه"، حفيدا نوال الدجوي يطعنان على عقود بيع 5 قصور
في تطور جديد ضمن سلسلة النزاعات العائلية حول ميراث الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، فجر حفيداها، أحمد وعمرو الدجوي، مفاجأة من العيار الثقيل، متهمين ابنتي خالتهما إنجي وماهيتاب بالاستيلاء على ثروة تقدر بملياري جنيه.
صرف نجلي الفنان محمود عبدالعزيز من سراي النيابة بعد الاستماع لأقوالهما في اتهام بوسي شلبي بالتزوير
استمعت النيابة العامة بأكتوبر إلى أقوال كريم ومحمد نجلي الفنان الراحل محمود عبد العزيز في بلاغهما باتهام للإعلامية بوسي شلبي بالتزوير في مستندات رسمية.
مصرع مسنة على يد ابنها في قنا
لقيت سيدة مُسنة مصرعها، اليوم الثلاثاء، على يد ابنها ضربًا بآلة حادة في قرية خزام، التابعة لدائرة مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.
تطور جديد في دعوى الرؤية المرفوعة ضد جوري بكر
قرّر مكتب تسوية النزاعات الأسرية بمحكمة الأسرة بأكتوبر في الجيزة، اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى الرؤية المقامة من طليق الفنانة جوري بكر إلى هيئة المحكمة، للنظر فيها بجلسة علنية، وذلك بعد تغيب الفنانة أو من ينوب عنها عن حضور جلسة التسوية المحددة.
محامي حفيد نوال الدجوي: اضطررنا لإقامة دعوى حجر عليها لهذا السبب (فيديو)
نوال الدجوي، كشف ياسر صلاح محامي وحيد حفيد نوال الدجوي، مفاجأة صادمة، مؤكدًا أن الدكتورة نوال كانت محتجزة ولا تعرف شيئًا عن أزمة سرقة أموالها.
تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية رشوة وزارة الري
قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية شبكة فساد وزارة الري والموارد المائية والمتورطين بتلقي رشاوى وهدايا ومبالغ مالية مقابل إنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات تعمل في تأهيل الترع والمصارف المائية إلى جلسة 15 يونيو المقبل.
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