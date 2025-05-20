ضبط 3 متهمين بتهمة غسل 120 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من ضبط ثلاثة عناصر جنائية تورطوا في وقائع نصب واحتيال على المواطنين.

استيلاء بزعم التوظيف.. وغسل أموال بملايين

وتبين من التحريات أن المتهمين مارسوا نشاطًا إجراميًا تمثل في الاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها في مجالات مختلفة مقابل أرباح شهرية، إلا أنهم امتنعوا لاحقًا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية، في إطار مخطط احتيالي ممنهج.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي، والتي قُدرت قيمتها بنحو 120 مليون جنيه تقريبًا، عبر عدة طرق تمثلت في شراء العقارات والأراضي والسيارات الفارهة، بالإضافة إلى تأسيس شركات؛ بهدف إضفاء صفة قانونية على الأموال وإخفاء مصدرها غير المشروع.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف جميع الملابسات وتحديد حجم الأضرار المالية والضحايا.

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