عامل يهدد جارته بسلاح أبيض أسفل منزلها في دمياط والداخلية تكشف الملابسات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي بالسب والتهديد على سيدة أسفل محل سكنها بمحافظة دمياط، ممسكًا بسلاح أبيض.

وبالفحص، تبين عدم تلقي أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، وضُبط بحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات سابقة مع السيدة بسبب الجيرة. وبسؤال السيدة المجني عليها، أيدت ما ورد بالفحص والتحريات.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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