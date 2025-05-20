الثلاثاء 20 مايو 2025
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حوادث

محامي حفيد نوال الدجوي يقدم فيديو يرصد لحظة خروج أشخاص من الفيلا المسروقة والنيابة تتحفظ عليه

نوال الدجوي، فيتو
نوال الدجوي، فيتو

قدم محامي حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، مقطع فيديو إلى جهات التحقيق، يوثق لحظة خروج عدد من الأشخاص من داخل الفيلا التي تقيم بها، علي حد قوله، حاملين حقائب يشتبه في احتوائها على ممتلكات ثمينة وأموال تقدر بنحو 300 مليون جنيه، بحسب رواية الدفاع.

 

ويظهر المقطع، المأخوذ من كاميرات المراقبة- حسبما ادعي- أن الفيديو يرصد لحظة مغادرة زوج الحفيدة العقار يوم 17 نوفمبر 2024 وهو يحمل حقيبتين كبيرتين، وسط ظهور آخرين يقومون بنقل حقائب إلى سيارة كانت بانتظارهم خارج الفيلا.

 

وأكد المحامي أن الفيديو يمثل دليلا جوهريا على وقوع واقعة الاستيلاء، مطالبا بالتحفظ عليه ضمن أدلة القضية، خاصة أن الأشخاص الظاهرين في المقطع كانوا مسئولين عن رعاية الدكتورة نوال طوال العامين الماضيين، ويتحكمون في تفاصيل حياتها اليومية.

 

من جانبها، تحفظت النيابة العامة على الفيديو وأمرت بفحصه ضمن سياق التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسئوليات.

 

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الدكتورة نوال الدجوى النيابة العامة نوال الدجوي

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