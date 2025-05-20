شخص يدعي تعرضه لمساومة مالية من شرطي بمحطة قطار، والداخلية تكشف حقيقة الفيديو المتداول

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مقطع فيديو زعم فيه أحد الأشخاص قيام أحد أفراد الشرطة بالتحفظ على أمواله ومساومته على مبلغ مالى، نظير عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال حكم قضائى صادر ضده أثناء تواجده بإحدى محطات القطارات.

الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعى فيه شخص تعرضه لمساومة مالية من شرطي بمحطة قطار.

بالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وتم تحديد هوية القائم على النشر، وتبين أنه (سائق – مقيم بمحافظة أسوان).

وبمواجهته، أقر بفبركة الواقعة ونشر الادعاء الكاذب بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مادية من خلال صفحته على مواقع التواصل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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