محامي حفيد نوال الدجوي: اضطررنا لإقامة دعوى حجر عليها لهذا السبب (فيديو)

نوال الدجوي، كشف ياسر صلاح محامي وحيد حفيد نوال الدجوي، مفاجأة صادمة، مؤكدًا أن الدكتورة نوال كانت محتجزة ولا تعرف شيئًا عن أزمة سرقة أموالها.

ذهاب نوال الدجوي إلي النيابة بصحة بنات إبنتها

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "الدكتورة نوال الدجوي كانت في النيابة منذ قليل بصحبة البنتين حفيدتيها من ابنتها المتوفية".

قضية حجر على نوال الدجوي

وأضاف: "لا يوجد خلاف ما بين الدكتورة نوال الدجوي والأحفاد من الدكتور شريف الدجوي، ولكن الأحفاد اضطروا في فترة ما أن يقيموا دعوى حجر حتى يستردوا جدتهم عندهم ووقف السيل غير العادي من التعاملات المادية التي تتم على الحسابات والشركات، لأن الدكتورة نوال الدجوي ليست لديها القدرة على إدارة الأموال نتيجة الحالة الذهنية التي هي فيها".

وتابع: "الأحفاد اضطروا لإقامة دعوى حجر على جدتهم لإنها كانت محتجزة ولم يستطيعوا الوصول إليها، لم يكن أمامهم أي حل آخر، في المقابل هناك تصرفات مالية غريبة من قبل بنات ابنتها".

وزعم: "أن هناك خلافًا ما بين الأحفاد على التركة، وبنات ابنتها اللاتي يقمن لديها بمساعدة بعض الأشخاص قاموا بالاستيلاء على أموالها وسرقتها".

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