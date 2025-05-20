صرف نجلي الفنان محمود عبدالعزيز من سراي النيابة بعد الاستماع لأقوالهما في اتهام بوسي شلبي بالتزوير

استمعت النيابة العامة بأكتوبر إلى أقوال كريم ومحمد نجلي الفنان الراحل محمود عبد العزيز في بلاغهما باتهام للإعلامية بوسي شلبي بالتزوير في مستندات رسمية.

وسرد الفنانان محمد محمود عبد العزيز وشقيقه كريم محمود عبد العزيز، خلال التحقيقات، كواليس اتهامهما للإعلامية بوسي شلبي بتزوير مستندات رسمية، من بينها بطاقة الرقم القومي، والقيد العائلي، وجواز السفر، بادعاء زواجها من النجم الراحل.

وانتهت تحقيقات النيابة عقب سماع أقوال نجلي الفنان الراحل، وقررت صرفهما من سراي النيابة.

الاستماع لأقوال بوسي شلبي

واستمعت جهات التحقيق لأقوال الإعلامية بوسي شلبي في بلاغ اتهامها بتزوير البطاقة والقيد العائلي من أسرة محمود عبد العزيز.

وذكرت الأسرة في البلاغ المقدم إلى الجهات المعنية أن بوسي شلبي نسبت لنفسها صفة "زوجة" الفنان الراحل، خلافا للحقيقة، وهو ما اعتبرته العائلة تزويرا في أوراق رسمية بهدف تحقيق منافع غير مشروعة.

وطالبت الأسرة الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الاتهامات، ومراجعة المستندات التي تم تقديمها أو استخدامها في هذا السياق.

كان محمد محمود عبد العزيز، قد كشف في بيان جديد له يرد فيه على الإعلامية بوسي شلبي حول زواجها وطلاقها من والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز بسبب الخلاف الدائر على الميراث، أن الإعلامية بوسي شلبي على مدار 7 سنوات لم يكن هناك نزاع بينها وبين ورثة الفنان محمود عبد العزيز.

وأكد محمد محمود عبد العزيز في بيانه الصادر أن بوسي شلبي لم يصدر عنها أي مطالبات أو منازعات ضد الورثة فكيف وإن كانت زوجته تصمت لمدة 7 سنوات عن حقها في الميراث.

دعوى إثبات رجعة

وتابع محمد محمود عبد العزيز في بيانه ردا على بوسي شلبي: بتاريخ ۲۰۲۳/۹/٦ فوجئ أبناء الراحل محمود عبد العزيز برفع بوسي شلبي دعوى إثبات رجعة ضدهم بصفتهم ورثة المرحوم محمود عبد العزيز عن واقعة الطلاق الحاصل في ۱۹۹۸/۸/۲۸ أي بعد مرور ٢٥ عامًا من الواقعة وبعد وفاة المرحوم محمود عبد العزيز بـ 7 سنوات.

وأضاف محمد محمود عبد العزيز في بيانه: بتاريخ ۲۰۱٦/۱۱/۱۲ توفي المرحوم الفنان محمود عبد العزيز بتاريخ ۲۰۱۷/۳/۸ تم استخراج ضبط وإشهاد إعلام وراثة وانحصار إرثه في ابنيه؛ محمد وكريم محمود عبد العزيز دون وريث آخر أو مستحق لوصية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.