مصرع مسنة على يد ابنها في قنا

لقيت سيدة مُسنة مصرعها، اليوم الثلاثاء، على يد ابنها ضربًا بآلة حادة في قرية خزام، التابعة لدائرة مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بمصرع سيدة ضربًا بآلة حادة في قرية خزام التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع سيدة ع.أ.إ. 75 عامًا. على يد نجلها قام بالتعدي عليها بآلة حادة في قرية خزام، جار التحقيق في الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم

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