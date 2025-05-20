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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو استعراضي بالشرقية وتضبط المتهمين

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات فيديو استعراضي بالشرقية وتضبط المتهمين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام قائدي ثلاث سيارات بأداء حركات استعراضية خطرة، مع السماح بجلوس عدد من الأشخاص على نوافذ وأسقف السيارات، أثناء سيرهم بالطريق العام بمحافظة الشرقية، مما عرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وبعد إجراء الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارات الظاهرة في الفيديو وقائديها، وتبين أنهم يقيمون بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

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وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة المشار إليها خلال مشاركتهم في حفل زفاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيالهم وحجز المركبات المستخدمة في الواقعة.

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