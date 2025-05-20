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حوادث

فيديو يقود الشرطة لضبط ديلر مخدرات في العبور

فيديو يقود الشرطة
فيديو يقود الشرطة لضبط ديلر مخدرات فى العبور

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بالقليوبية.. وضبط مرتكب الواقعة.


  
فيديو يقود الشرطة لضبط ديلر مخدرات فى العبور 

 

الواقعة بدأت برصد أجهزة وزارة الداخلية ، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول العبور بالقليوبية.
 

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وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – بذات الدائرة محل الفحص) وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش، الهيروين" - فرد خرطوش).

 

 وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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