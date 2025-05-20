الأمن ينقذ شابا بعد احتجازه وتهديده بـ "كلب شرس" بسبب خلافات مالية بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين تورطا في واقعة احتجاز وتهديد أحد المواطنين باستخدام كلب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام أول.

بلاغ من شقيقة المجني عليه يقود لكشف الجريمة

كانت البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من سيدة تقيم بدائرة القسم، أفادت فيه بتعرض شقيقها للاحتجاز والتهديد من قبل شخصين، بعد استدراجه إلى أحد الأماكن، بسبب خلافات مالية بينهم، مشيرة إلى استخدام أحد المتهمين كلبًا لتهديده.

وبعد التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية المتهمين، وهما "عاطل" و"سائق"، لهما معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة القسم. وبمداهمة أحد الأماكن التي يتحصنان بها، تمكنت القوات من ضبطهما، وكان بحوزتهما المجني عليه مصابًا بكدمات متفرقة، إضافة إلى الكلب المستخدم في الواقعة.

بمواجهتهما، اعترف المتهمان بتفاصيل الواقعة، مؤكدين قيامهما باحتجاز المجني عليه والاعتداء عليه بدنيًا وتهديده باستخدام كلب مملوك لأحدهما، بسبب خلاف مالي سابق.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم عرض الكلب على الجهات البيطرية المختصة لفحصه واتخاذ اللازم حياله.

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