قناة إسرائيلية: تل أبيب تتعرض لضغوط شديدة من أجل إبرام صفقة

نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسئولين قولهم إن إسرائيل تتعرض لضغوط داخلية وخارجية شديدة لإبداء مرونة وإبرام صفقة.

إسرائيل تتعرض لضغوط شديدة من أجل إبرام صفقة

وقال المسئولون، إن واشنطن تضغط للتوصل لاتفاق يتضمن إدخال مساعدات كبيرة على المدى القريب.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن أعضاء بالمجلس الإسرائيلي المصغر قولهم، إن إسرائيل أمام يوم حساس وثمة محاولات حقيقية للتوصل إلى اختراق بالمفاوضات.

اجتماع إسرائيلي حاسم بشأن صفقة الأسرى

وقال المسئولون الإسرائيليون للصحيفة: “المجلس سيجتمع ظهر اليوم لإجراء حوار حاسم بشأن مفاوضات الصفقة”، زاعمين أن إسرائيل ملتزمة بمنحى ويتكوف ومستعدة لبحث تغييرات غير أساسية.

وفي السياق ذاته قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بشأن احتمال انسحابه من الحكومة بسبب صفقة التبادل: “إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعرف الخطوط الحمر وأتمنى ألا نصل إليها”.

بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة

وزعم بن غفير أن الصفقة التي نسمع عنها خطأ فادح، داعيا نتنياهو لإعادة فريق المفاوضات من الدوحة وبدء عملية واسعة بغزة.

وبالأمس السبت كشفت قناة "كان" العبرية في تقرير لها، تفاصيل الاتفاق الجاري التفاوض عليه حاليا بين إسرائيل وحماس في العاصمة القطرية الدوحة.

قناة عبرية تنشر تفاصيل اتفاق قيد التفاوض بين تل أبيب وحماس

وجاء في تقرير القناة الإسرائيلية أن الخطوط العريضة الجديدة للصفقة تتضمن إطلاق سراح 10 رهائن ووقف إطلاق النار لمدة شهرين.

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