سماع دوي انفجارات تهز وسط إسرائيل (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال قرر تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة بتل أبيب ومطار اللد بسبب إطلاق صاروخ من اليمن.

ونشرت وسائل إعلام مقطع فيديو لمحاولة الدفاعات الإسرائيلية التصدي لصاروخ باليستي أطلق من اليمن تجاه وسط إسرائيل.

مشاهد للدفاعات الإسرائيلية تحاول التصدي لصاروخ باليستي أطلق من اليمن تجاه وسط إسرائيل pic.twitter.com/DhS4WinBEV May 17, 2025

وفي وقت سابق، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة، مع تزايد وتيرة عمليات القصف والتقدم الإسرائيلية شمال ووسط القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد أكثر من 20 فلسطينيًا خلال ثلاث غارات استهدفت إحداها خيمة في منطقة المنتزه الإقليمي الذي يؤوي مئات العائلات التي نزحت من مدينة رفح، ومن مناطق شرق خان يونس، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته.

كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة في مخيم يؤوي نازحين قرب مستشفى الكويت التخصصي الميداني في منطقة المواصي، ما أدى لمقتل 6 أشخاص، بينهم نساء وأطفال.

وأعلن المستشفى، توقّف العمل في قسم العمليات الجراحية بسبب تعرضه لأضرار كبيرة نتيجة القصف الإسرائيلي في محيطه، ما أدى إلى تعطل المولدات ولوحة التحكم الرئيسية للكهرباء، وأضرار في أقسام أخرى بالمستشفى.

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