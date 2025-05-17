وزير خارجية إيطاليا يطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة

نقلت وكالة رويترز عن وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني قوله:علينا أن نقول لإسرائيل يكفي أوقفوا الهجمات ولنعمل على وقف النار وتحرير الرهائن.

إيطاليا تدعو لوقف الهجمات الإسرائيلية



وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: علينا أن نقول للحكومة الإسرائيلية لم نعد نرغب برؤية الشعب الفلسطيني يعاني.

وفي السياق ذاته قال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، إن مساعداتهم لغزة مكدسة بالخارج والطعام سيفسد والأدوية ستنتهي صلاحيتها.

وأضاف: الساعة تدق باتجاه المجاعة وشعب غزة يموت، مناديًا ارفعوا الحصار وافتحوا البوابات ودعونا نؤد عملنا.

واختتم المفوض العام للأونروا: لا تعيدوا اختراع العجلة فوضع خطط جديدة يشتت الانتباه عن الفظائع ويهدر الموارد، مضيفا: المجتمع الإنساني في غزة جاهز ولديه الخبرة للوصول إلى المحتاجين.

إرسال 70 ألف جندي نظامي إلى قطاع غزة

وكانت مصادر طبية في غزة، أفادت باستشهاد 41 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، 26 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع.

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