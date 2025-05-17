السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير خارجية إيطاليا يطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

نقلت وكالة رويترز عن وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني قوله:علينا أن نقول لإسرائيل يكفي أوقفوا الهجمات ولنعمل على وقف النار وتحرير الرهائن.

 

إيطاليا تدعو لوقف الهجمات الإسرائيلية 


وأضاف وزير الخارجية الإيطالي: علينا أن نقول للحكومة الإسرائيلية لم نعد نرغب برؤية الشعب الفلسطيني يعاني.

txt

السيسي: حتى لو نجحت إسرائيل في التطبيع مع جميع الدول العربية فالسلام الدائم سيظل بعيد المنال ما لم تقم الدولة الفلسطينية

وفي السياق ذاته قال فيليب لازاريني  المفوض العام للأونروا، إن مساعداتهم لغزة مكدسة بالخارج والطعام سيفسد والأدوية ستنتهي صلاحيتها.

وأضاف: الساعة تدق باتجاه المجاعة وشعب غزة يموت، مناديًا ارفعوا الحصار وافتحوا البوابات ودعونا نؤد عملنا.

واختتم المفوض العام للأونروا: لا تعيدوا اختراع العجلة فوضع خطط جديدة يشتت الانتباه عن الفظائع ويهدر الموارد، مضيفا: المجتمع الإنساني في غزة جاهز ولديه الخبرة للوصول إلى المحتاجين.

إرسال 70 ألف جندي نظامي إلى قطاع غزة

وكانت مصادر طبية في غزة، أفادت باستشهاد 41 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، 26 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيطاليا إسرائيل غزة

مواد متعلقة

البيان الختامي للقمة العربية يشدد على ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإدخال المساعدات

جيش الاحتلال يستهدف 68 مركزا وتكية لتوزيع الغذاء والمساعدات في غزة

الأكثر قراءة

تقارير تكشف سبب مغادرة أمير قطر المفاجئة للقمة العربية قبل إلقاء كلمته

حبس متهم أعاد نشر مقطع مصور من شأنه تكدير السلم والأمن العام

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

سابقة صادمة عن فريد الملالي مهاجم الزمالك المحتمل

قناة مجانية تنقل مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

إمساك أردوغان بأصبع ماكرون يثير الجدل، والنشطاء يكشفون سر الحركة الغريبة (فيديو)

ضبط تونسية أخفت جثة زوجها بالملح 30 يومًا

موعد صرف مرتبات مايو 2025 وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كوبرا خلال شهر مايو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم لعب الكرة في المنام وعلاقته بالصراعات والمشاكل

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم لبس المحرم الكمامة الطبية

المزيد
الجريدة الرسمية