أخبار مصر: مصير صادم لنجل محمد رمضان بعد قرار المحكمة، رعب من انفجار شمسي، عودة كورونا، قصة ابتزاز مدرب كرة شهير بفتاة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وزير الخارجية: بمجرد وقف إطلاق النار في غزة سيتم الدعوة لمؤتمر دولي بالقاهرة لإعادة الإعمار

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أنه بمجرد وقف إطلاق النار في غزة سيتم الدعوة لمؤتمر دولي في القاهرة لإعادة الإعمار في غزة.

انفجار شمسي قوي يضرب الأرض اليوم وخبير يكشف حجم الضرر المتوقع ويحذر هؤلاء

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن التأثيرات الناجمة عن الانفجارات الشمسية والتي من المتوقع أن تضرب الأرض اليوم الجمعة وغدا السبت.

القبض على مدرب كرة طائرة بناد شهير ابتز فتاة بنشر صور فاضحة

ألقت مباحث القاهرة القبض على مدرب كرة طائرة بنادٍ شهير، متهم بالاعتداء على فتاة وابتزازها إلكترونيًّا بصور وفيديوهات أجبرها على إرسالها إليه، بعدما أوهمها بعلاقة عاطفية وسجل لها مكالمات جنسية وقام بابتزازها ماديًّا مقابل عدم نشرها على السوشيال.

اليوم، وزير التموين يفتتح أسواق اليوم الواحد بمدينة نصر استعدادا للعيد

يفتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم الجمعة، المرحلة الثانية من مبادرة “سوق اليوم الواحد”، وذلك أمام مسجد آل رشدان في مدينة نصر، في خطوة جديدة لتعزيز جهود الوزارة في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

دفاع نجل محمد رمضان: سنطعن على قرار إيداعه دار رعاية ولهذا السبب غاب الطفل عن الجلسة

قال أحمد الجندي، محامي نجل الفنان محمد رمضان، إن الواقعة التي صدر فيها حكم من محكمة الطفل بإيداع نجل الفنان في إحدى دور الرعاية جاءت بسبب تعرض موكلي للتنمر بسبب لون بشرته السمراء.

أرقام مشفرة على أصداف بحرية، مدير FBI السابق متهم بالدعوة للتحرك لاغتيال ترامب (صور)

تجري الخدمة السرية الأمريكية المختصة بحماية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحقيقات بعد أن نشر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، صورة على موقع “إنستجرام” لأصداف بحرية تم ترتيبها لتشكيل الأرقام "47 86"، وهي الرسالة التي أدانها مسؤولو البيت الأبيض على الفور باعتبارها محاولة لتوجيه “عمل عدائي” ضد ترامب الرئيس رقم 47، وفق قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

48 ساعة جحيم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة وغدا السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الموجة شديدة الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 16 مايو وغدًا السبت 17 مايو 2025 على معظم أنحاء البلاد.

بمستند أصلي، أسرة عبد الحليم حافظ تحسم اليوم قصة زواجه من فنانة شهيرة

أعلنت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، أنها ستعلن اليوم الجمعة مستندًا يكشف عن حقيقة زواج العندليب عبر صفحاته الرسمية الخاصة بالعائلة.

توقعات صادمة لخبير قانوني عن مدة بقاء نجل محمد رمضان في دار الرعاية

كشف الدكتور عبد الله محمد، المحامي والخبير القانوني، أن حكم محكمة الطفل بإيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية جاء متوافقًا تمامًا مع صحيح القانون، وتحديدًا مع نصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.

ترامب يلمح إلى قرب إبرام اتفاق مع إيران ويعيد نشر فيديو لشخصية مقربة من خامنئي

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إلى أن اتفاقًا محتملًا بشأن البرنامج النووي الإيراني قد يكون وشيكًا خلال جولته الخليجية.

صاحبة "الغزالة رايقة"، منة عدلي القيعي تحتفل بعقد قرانها على الفنان يوسف حشيش (صور)

بفستان بـ"بنفسجي فاتح" وشعر "كيرلي"، احتفلت الشاعرة منة عدلي القيعي والفنان يوسف حشيش بعقد قرانهما مساء الجمعة، 19 أكتوبر 2024 بحضور نجوم الفن.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 مايو 2025 بالصاغة، عيار 21 الآن بعد الارتفاع المفاجئ

بشكل مفاجئ ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 مايو 2025، بعد موجة انخفاض كبير بجميع الأعيرة، وذلك وفق آخر تحديث لمحال الذهب والمجوهرات والصاغة.

اليوم، أول اجتماع مباشر بين روسيا وأوكرانيا منذ 3 سنوات في إسطنبول

تُعقد في إسطنبول اليوم الجمعة، جولة جديدة من المحادثات الروسية الأوكرانية وسط غياب الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك بعد تأجيلها من اليوم السابق.

لحظات مؤثرة، أمل رزق ترقص وتبكي في حفل زفاف ابنتها هيا كتكت (صور)

في لحظات مؤثرة ولقطات حميمية جمعت بين الأم وابنتها، دخلت الفنانة أمل رزق في نوبة بكاء في حفل زفاف ابنتها "هيا" إسماعيل كتكت، الذي أقيم مساء الخميس بحضور عدد من نجوم الفن.

موجة جديدة من كورونا تضرب آسيا، وارتفاع عدد حالات الدخول إلى المستشفيات

تشهد منطقة جنوب شرق آسيا ارتفاعا ملحوظا في حالات الإصابة بكوفيد-19، لا سيما في هونج كونج وسنغافورة، وسط تحذيرات من عودة تفشي الفيروس مع دخول فصل الصيف.

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