توقعات صادمة لخبير قانوني عن مدة بقاء نجل محمد رمضان في دار الرعاية

كشف الدكتور عبد الله محمد، المحامي والخبير القانوني، أن حكم محكمة الطفل بإيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية جاء متوافقًا تمامًا مع صحيح القانون، وتحديدًا مع نصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.

وأوضح أن القانون حدد ضوابط خاصة لمحاكمة الأطفال، تضمن حقوقهم القانونية، من بينها الحق في المساعدة القانونية، وعدم توقيع عقوبات جنائية عليهم كما هو الحال مع البالغين.

وأشار إلى أن المادة 107 من القانون تنص على أنه يجوز للمحكمة إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة المختصة أو المعترف بها، وإذا كان الطفل من ذوي الإعاقة فيودع في معهد تأهيلي مناسب.

وأكد الدكتور عبد الله أن الإيداع لا يكون محدد المدة في الحكم، بل يترك تقديره لتقارير دورية ترفعها المؤسسة للمحكمة كل شهرين، لتقرر الاستمرار أو إنهاء التدبير أو استبداله بما تراه مناسبًا، بشرط ألا يستخدم الإيداع إلا كملاذ أخير، مع مراعاة أن يكون لأقصر فترة ممكنة.

وشدد على أن المدة القصوى للإيداع، بحسب القانون، لا تتجاوز عشر سنوات في حالات الجنايات، وخمس سنوات في الجنح، ما يعني أن الحكم الصادر في قضية نجل الفنان محمد رمضان جاء ملتزمًا بهذه الضوابط القانونية.

إيداع نجل الفنان محمد رمضان في دار رعاية

وكشف المحامي أحمد مختار، أن محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، قررت إيداع نجل الفنان محمد رمضان، في دار رعاية على خلفية اتهامه بالاعتداء على زميله.

غياب محمد رمضان ونجله وحضور والدة المجني عليه

وشهدت الجلسة حضور والدة المجني عليه، التي حرصت على متابعة وقائع المحاكمة، في حين غاب كل من؛ الفنان محمد رمضان ونجله المتهم عن الحضور.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع الطرفين، حيث أوضح محامي نجل الفنان محمد رمضان أن موكله تغيب عن الحضور نتيجة تعرضه لوعكة صحية مفاجئة مساء أمس، عقب علمه بموعد الجلسة.

دفاع الضحية يطالب بمليون جنيه تعويض

وطالب دفاع أسرة الطفل ضحية نجل الفنان محمد رمضان المتهم بضربه داخل النادي بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، عما لحق بالمجني عليه من إيذاء نفسي، بسبب حالة الرعب التي سببها له المشكو في حقه.

عريضة الدعوى المقدمة للنيابة في اتهام نجل محمد رمضان

وتضمنت عريضة الدعوى المقدمة لنيابة أكتوبر الكلية سرد وقائع اتهام الفنان محمد رمضان بمشاركة ابنه في إلقاء الرعب في قلب الطفل "عمر" المجني عليه، حيث ارتكب الفنان محمد رمضان جريمتين الأولى تمثلت في قيامه باحتجاز "عمر" دون وجه حق عندما تواصل عبر خاصية "الفيديو" مع ابنه "علي" الذي ظل يطارد الطفل المجني عليه وأصدقائه بالهاتف ليشاهدهم والده حتى دخل "عمر" إلى الحمام وفي تلك اللحظة طلب منه والده الفنان محمد رمضان احتجاز الطفل في الحمام ووضع "كرسي ومقشة" على الباب لمنعه من الخروج حتى ساعده طفل آخر وحرره من الاحتجاز، بعدما فتح له الباب وهو ما شهد به الطفل أمام النيابة العامة.

وكشفت دعوى التعويض الجريمة الثانية المتهم بها الفنان محمد رمضان بالتواطؤ والاشتراك مع ابنه في ضرب المجني عليه بدون آلة حيث أمسك الفنان بالطفل "عمر" حتى يسمح لابنه "علي" بصفعه على وجهه أمام كافة رواد النادي ما أحدث الإصابة التي وردت بالتقرير الطبي.

وبدأت الواقعة بتلقي مدير مباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، مفاده ورود بلاغ لمفتش مباحث أكتوبر العقيد أحمد أبو بكر، من رولا عبدالله، مديرة بشركة إعلانات وبصحبتها نجلها عمر محمد (11 سنة)، تتهم فيه نجل الفنان محمد رمضان بالتعدي بالضرب على نجلها.

وأكدت والدة الطفل المتضرر من نجل محمد رمضان، في بلاغها، أن الثاني تشاجر مع ابنها وضربه على وجهه، الأمر الذي تسبب في إصابته بكدمة.

وأضافت في بلاغها، أن الفنان محمد رمضان شاهد نجله وهو يعتدي على ابنها ولم يردعه عن تصرفه السيئ، وتولت النيابة التحقيق.

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