وزير الخارجية: بمجرد وقف إطلاق النار في غزة سيتم الدعوة لمؤتمر دولي بالقاهرة لإعادة الإعمار

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أنه بمجرد وقف إطلاق النار في غزة سيتم الدعوة لمؤتمر دولي في القاهرة لإعادة الإعمار في غزة.

وأضاف: "قدمنا عرضًا شاملًا حول جهود القاهرة بالتعاون مع الدوحة حول ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف عملية القتل الممنهجة التي تتم في قطاع غزة وسرعة إدخال المساعدات إلى غزة أمر شديد الأهمية في ضوء المجاعة القائمة بالقطاع".

وأوضح وزير الخارجية في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية، أن جهود الوساطة المصرية مستمرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لكن المشكلة الكبرى هي غياب الإرادة السياسية عن إسرائيل لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار.

واشار" عبد العاطي" إلى أن وساطة مصر لم تتوقف والمشكلة أن هناك طرفًا ينتهك القانون الدولي بشكل سافر، كما الجانب الأمريكي لديه قدر أكبر من التفاهم فيما يتعلق بالوضع الكارثي في قطاع غزة.

وتابع:"نعول على المجتمع الدولي لتكثيف الضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين".



وعن اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الجانب الأمريكي قال وزير الخارجية أنه سيكون له أثر إيجابي على الملاحة في البحر الاحمر، وأن الشركات العالمية متفائلة بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وحول الوضع في ليبيا لفت وزير الخارجية إلى ان مصر تتابع بقلق التصعيد في ليبيا وحذرنا من حالة الاستقرار الهش.



كما أوضح أنه بدون فرض سيطرة الدولة الليبية لا يمكن الحديث عن استقرار مستدام.

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