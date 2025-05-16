اليوم، وزير التموين يفتتح أسواق اليوم الواحد بمدينة نصر استعدادا للعيد

يفتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم الجمعة، المرحلة الثانية من مبادرة "سوق اليوم الواحد"، وذلك أمام مسجد آل رشدان في مدينة نصر، في خطوة جديدة لتعزيز جهود الوزارة في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

تأتي هذه المرحلة استكمالًا للنجاح الذي حققته المبادرة في نسختها الأولى، والتي انتشرت خلال الأشهر الماضية في مختلف محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

شوادر وأسواق عيد الأضحى بأسعار مخفضة

وضمن الاستعدادات لموسم العيد، أوضحت الوزارة أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أعادت تفعيل مبادرة "أسواق اليوم الواحد" بالتعاون مع المحافظات، حيث تم افتتاح في وقت سابق نحو 300 سوق مؤقت منذ نوفمبر 2024، إلى جانب 250 سوقًا دائمًا.

كما ستبدأ الوزارة في إقامة شوادر عيد الأضحى اعتبارًا من 20 مايو، لتوفير اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة. وتم بالفعل خفض أسعار عدد من السلع الأساسية، حيث انخفض سعر السكر إلى 30 جنيهًا للكيلو بعد أن كان 35، وطبق البيض إلى 120 جنيهًا بدلًا من 150، والدواجن المجمدة إلى 105 جنيهات بعد أن كانت تُباع بـ135 جنيهًا.

من ناحية أخرى، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا، أمس الخميس، مع رئيسي شركتي "النيل" و"الإسكندرية" للمجمعات الاستهلاكية، لمتابعة خطة التطوير وموقف توافر السلع.

وذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطوير منظومة المجمعات الاستهلاكية وتعزيز دورها في توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير موقف توافر السلع الأساسية والاستراتيجية داخل المجمعات الاستهلاكية، ومدة كفاية المخزون المتاح، كما اطّلع على الخطط المقدمة من الشركتين لتطوير الفروع من حيث البنية التحتية، ونظم العرض والتخزين، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الوزير أهمية الدور المحوري الذي تقوم به شركات المجمعات الاستهلاكية في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، مشددًا على ضرورة الالتزام بضوابط الجودة وتكثيف طرح السلع بأسعار عادلة تتناسب مع احتياجات المواطنين.

ووجّه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير المستهدفة ضمن الخطط الموضوعة، مع تعزيز التنسيق بين الشركة القابضة والشركات التابعة، لضمان استقرار الأسواق وتلبية متطلبات المواطنين بشكل فعّال.

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