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انفجار شمسي قوي يضرب الأرض اليوم وخبير يكشف حجم الضرر المتوقع ويحذر هؤلاء

انفجار شمسي، فيتو
انفجار شمسي، فيتو

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن التأثيرات الناجمة عن الانفجارات الشمسية والتي من المتوقع أن تضرب الأرض اليوم الجمعة وغدا السبت.

 

تشويش إلكتروني

وكتب “شراقي” على صفحته بـ"فيس بوك تحت عنوان "التوهج الشمسي والحذر من احتمال حدوث تشويش إلكتروني"، وقال: "التوهج الشمسي هو انفجار إشعاعي شديد ناتج عن طاقة مغناطيسية منبعثة من البقع الشمسية على سطح الشمس. وغالبًا ما يكون مصحوبًا بانبعاثات سحب ضخمة من البلازما الشمسية والمجالات المغناطيسية تُقذف في الفضاء".

 

عاصفة جيومغناطيسية الأشد في التاريخ

وأضاف: "حجم الضرر من الانفجارات الشمسية يزداد إذا كانت الأرض في طريق الإشعاعات الشمسية مباشرة، وقد حدث بشدة عام 1859، كانت هذه العاصفة الجيومغناطيسية الأشد في التاريخ المسجل، وبلغت ذروتها في 1-2 سبتمبر 1859. وقد خلقت عروضًا ضوئية قطبية قوية وتسببت في حرائق".

انفجارات شمسية كبيرة غير عادية

وتابع أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: "تم ترصد انفجارات شمسية كبيرة غير عادية خلال اليومين الماضيين منها اثنين في أعلى فئة من القوة "X"، ومن المتوقع وصول العاصفة الجيومغناطيسية إلى الأرض اليوم الجمعة وغدا السبت".


وأوضح أن النشاط الشمسي أمس الخميس كان أقل من اليومين السابقين حيث تم رصد انفجارين بقوة متوسطة M بنهاية اليوم، وبالتالي من المتوقع أن ينخفض تأثير التوهج الشمسي يوم الأحد.

 

نصائح لمواجهة الانفجارات الشمسية

وعن الحماية الشخصية من التوهج الشمسي طالب “شراقي”، تطبيق بعض النصائح الصحية خاصة لكبار السن مع ارتفاع درجات الحرارة، من تقليل النشاط البدني، والراحة، وتجنب الإجهاد في أيام العواصف الجيومغناطيسية، والحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية، وعلى الجهات التي تستخدم الأجهزة الإلكترونية مثل الطائرات والبواخر ومحطات الكهرباء والاتصالات، وبعض الأجهزة الطبية الحذر من احتمال حدوث تشويش إلكتروني.


واختتم: "رغم أن النشاط الشمسي غير معتاد في عدد الانفجارات أو قوتها فإنها سوف تمر كغيرها دون خسائر إن شاء الله، مع تحمل الارتفاع في درجات الحرارة المتعارف عليه في بعض أيام الصيف المصري".

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