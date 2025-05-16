أرقام مشفرة على أصداف بحرية، مدير FBI السابق متهم بالدعوة للتحرك لاغتيال ترامب (صور)

تجري الخدمة السرية الأمريكية المختصة بحماية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحقيقات بعد أن نشر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، صورة على موقع "إنستجرام" لأصداف بحرية تم ترتيبها لتشكيل الأرقام "47 86"، وهي الرسالة التي أدانها مسؤولو البيت الأبيض على الفور باعتبارها محاولة لتوجيه "عمل عدائي" ضد ترامب الرئيس رقم 47، وفق قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

دعوة لاغتيال الرئيس دونالد ترامب

أثار منشور على إنستجرام نشره المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جيمس كومي موجة غضب واسعة، وهو ما اعتبرته جهات رسمية رسالة مشفرة تُفسَّر كدعوة لاغتيال الرئيس دونالد ترامب.

وحذف كومي المنشور لاحقًا بعد ردود فعل غاضبة على الإنترنت من مسؤولين حكوميين ومشرعين ونجل الرئيس ترامب.

الصورة، التي حذفها كومي لاحقًا بعد تصاعد الانتقادات، أظهرت الرقمين مكتوبين على الرمال باستخدام الأصداف، وعلّق كومي على الصورة بقوله: "تشكيل جميل للأصداف خلال مشيتي على الشاطئ".

86 ماذا تعني في اللغة العامية الأمريكية

لكن رغم بساطة المنشور ظاهريًا، أشار منتقدون إلى أن "86" يُستخدم غالبًا في اللغة العامية الأمريكية للإشارة إلى "التخلص من شخص" أو "قتله"، بينما يُشير الرقم "47" إلى الرئيس الأمريكي رقم 47، أي ترامب.



من جانبه، قال كومي في منشور لاحق: "نشرت صورة لأصداف على الشاطئ، ظننت أنها تحمل رسالة سياسية، لم يخطر ببالي أن البعض يربط هذه الأرقام بالعنف. أعارض العنف بكل أشكاله، ولهذا حذفت الصورة".



ورغم ذلك، لم تهدأ العاصفة، حيث ووصف البيت الأبيض المنشور بأنه "محاولة واضحة لإصدار أمر باغتيال الرئيس"، كما أكد مصدر مطلع لـFox News، أن جهاز الخدمة السرية فتح تحقيقًا رسميًا، وأن عملاء سيُرسَلون لاستجواب كومي على خلفية المنشور.

ولم يعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي كان كومي يعمل به قبل أن يطرده ترامب خلال ولايته الأولى، على الأمر، ولكن كان من الواضح أيضًا أن الأشخاص في المستويات العليا في الوكالة كانوا على علم بهذا المنشور.

واعترف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الجديد، كاش باتيل، في بيانه الذي شاركه على منصة "إكس"، بأن موظفي الوكالة كانوا "على علم" بمنشور كومي.

وقال باتيل: "نحن على تواصل مع جهاز الخدمة السرية ومديره وهم الجهة المختصة الرئيسية في هذه المسائل، وسنقدم نحن، مكتب التحقيقات الفيدرالي، كل الدعم اللازم".

واجه ترامب محاولتي اغتيال خلال العام الماضي، إحداهما أسفرت عن إصابته ومقتل شخص كان حاضرا بين الجماهير وقت الحادث.

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