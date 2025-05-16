اليوم، أول اجتماع مباشر بين روسيا وأوكرانيا منذ 3 سنوات في إسطنبول

تُعقد في إسطنبول اليوم الجمعة، جولة جديدة من المحادثات الروسية الأوكرانية وسط غياب الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك بعد تأجيلها من اليوم السابق.

ويرأس الوفدَ الروسي فلاديمير ميدينسكي مستشارُ الرئيس الروسي، فيما يُمثّل أوكرانيا وزيرُ الدفاع، روستيم أوميروف، إضافة إلى حضورِ مسؤولين أمريكيين، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو.

وتركّز النقاشاتُ على التوصلِ إلى وقف إطلاق نار لمدة 30 يوما. كما يُتوقع أن تكون الملفات الإنسانية حاضرة على طاولة المفاوضات.

وقالت مصادر من وزارة الخارجية التركية في أنقرة، مساء الخميس، إن أول اجتماع مباشر بين البلدين منذ ثلاث سنوات سيعقد بحضور ممثلين أتراك.

وبحسب مصادر الوزارة، من المقرر إجراء محادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وتركيا، وكذلك بين روسيا وأوكرانيا وتركيا.

الحضور الأمريكي

وأضافت المصادر أنه لم يتم البت بعد فيما إذا كان سيكون هناك اجتماع رباعي بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا. ويقود الوفد الأمريكي وزير الخارجية روبيو.

وأمس أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه من المقرر أن يحضر ممثل عن الإدارة الأمريكية المحادثات في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا.

وقال روبيو ردًّا على سؤال أحد الصحفيين في أنطاليا أمس الخميس حول شكل المفاوضات المقررة اليوم الجمعة إنه سيجتمع في إسطنبول مع "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد الأوكراني".

وأضاف: "أنا سألتقي بهم. وسيشارك أحد أعضاء فريقنا في المفاوضات مع روسيا. لقد أرسلوا مجموعة ذات مستوى أدنى".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "آمل أن تجري هذه المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا بحضور زملائنا الأتراك، وكذلك بعض أو أعضاء فريقنا على المستوى المناسب".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لن يحضر المحادثات احتجاجا على رفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين المشاركة.

ورفضت وزارة الخارجية الروسية الانتقادات بأن موسكو أرسلت وفدا من الصف الثاني فقط.

أعضاء الوفدين

ويعتبر الغرب رئيس المفاوضين الروس، فلاديمير ميدينسكي، شخصية سياسية لا تملك تأثيرا كبيرا وقد شارك أيضا في المفاوضات غير المثمرة في عام 2022 بعد وقت قصير من بدء الحرب.

ويرسل زيلينسكي فريقا مكونا من 12 شخصا، برئاسة وزير الدفاع رستم عمروف. وجميع المفاوضين الآخرين هم نواب رؤساء أجهزة المخابرات وكبار ضباط الأركان ومستشار لرئيس المكتب الرئاسي.

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