بمستند أصلي، أسرة عبد الحليم حافظ تحسم اليوم قصة زواجه من فنانة شهيرة

أعلنت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، أنها ستعلن اليوم الجمعة مستندًا يكشف عن حقيقة زواج العندليب عبر صفحاته الرسمية الخاصة بالعائلة.

مستند زواج حليم

وكتبت أسرة العندليب في منشور عبر فيس بوك: حل لغز زواج العندليب (حبيبتي من تكون) الذي حير محبي حليم في مصر والعالم العربي وجميع العالم بأثره على مدار حوالي نصف قرن منذ وفاة العندليب.. انتظروا اليوم الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة بوست من العيار الثقيل على صفحات حليم الرسمية الخاصة بالعائلة بمستند أصلي ودليل قطعي ينفي زواج حليم من إحدى المشاهير كما روجت له الإشاعات بغرض التشهير والنيل من شخصية عظيمة مثل عبد الحليم حافظ، وأنه لم يتم أي ارتباط رسمي، وأن العلاقة انتهت من طرف حليم وهذه الرسالة مرسلة من السيدة الفاضلة لحليم بعد إنهاء العلاقة من طرفه.. اليوم الساعة السادسة مساءً بإذن الله ستكشف الحقيقة كاملة.

أسرة عبد الحليم حافظ تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية في هذه الحالة

وعلى صعيد آخر كانت أسرة الفنان عبد الحليم حافظ، أكدت في وقت سابق على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مستخدمي صوت العندليب بتقنية الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هذا يسيء لتاريخ العندليب.

وقال محمد شبانة، نجل شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، في بيان باسم الأسرة، جاء نصه: "تابعت خلال الأيام الماضية بعض محاولات البعض لاستخدام صوت عمي عبد الحليم بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتركيبه على أغنيات حديثة، وكانت تجربة فاشلة وفي غاية السوء، وسنتخذ الإجراءات القانونية تجاه الفاعل، لأن ذلك يعد تشويها لتاريخ ورسالة عمي الفنان عبد الحليم حافظ".

وأضاف نجل شقيق العندليب: "ومن ثم فأي شخص أو جهة أو شركة ستقوم بهذا الفعل، ستتعرض للمسائلة القانونية وسنتخذ حيالها كافة إجراءات القانون الرادعة، فصوت عبد الحليم ملك خالص، لأسرته دون غيرها، وعلى الجميع توخي الحذر من تداول هذه المقاطع المسيئة".

قال أيضًا نجل شقيق العندليب: "وإذا أرادت الأسرة أن تستخدم هذه التقنية، في يوم من الأيام فستكون على أعلى درجة من الجودة، والحرفية والتقنية لإمتاع عشاق العندليب الأسمر، وستكون برضا من عشاقه ومحبيه حال طلب ذلك منا.. والله ولي التوفيق".

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